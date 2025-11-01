Women's WC: अगर बारिश से धुला वर्ल्ड कप फाइनल, तो भारत-साउथ अफ्रीका में कौन सी टीम बनेगी चैम्पियन? जानें गणित

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में रविवार (2 नवंबर) को भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रनों से पराजित किया था.

वहीं हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से पराजित करके खिताबी मुकाबले में एंट्री ली है. दोनों ही टीम्स ने अब तक महिला वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीता है. ऐसे में जो भी टीम खिताबी मुकाबला जीतेगी, वो इतिहास रच देगी. फाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले खिताबी मुकाबले में बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है. accuweather.com के मुताबिक 2 नवंबर को नवी मुंबई में बारिश का पूर्वानुमान 63 प्रतिशत है. रविवार को नवी मुंबई में सुबह के समय बादल छाए रहेंगे. फिर दोपहर में बादलों और धूप के बीच आंख मिचौली का खेल सकता है, साथ ही बारिश भी हो सकती है.

क्या फाइनल के लिए है रिजर्व डे?

अब फैन्स के मन में सवाल है कि यदि रविवार को मैच धुलता है तो क्या होगा. बता दें कि यदि 2 नवंबर को फाइनल का नतीजा नहीं निकल पाता है तो घबराने की जरूर नहीं है. आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने खिताबी मकाबले लिए रिजर्व डे रखा है. बारिश या अन्य वजहों के चलते यदि रविवार को 20-20 ओवरों का खेल संभव नहीं हो पाता है, तो मुकाबला रिजर्व डे (3 नवंबर) में जाएगा.

Advertisement

हालांकि नवी मुंबई में 3 नवंबर यानी सोमवार को बरसात का अनुमान 55 प्रतिशत है. सोमवार को नवी मुंबई में अधिकांश समय बादल छाए रहेंगे और कभी-कभार बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. मुकाबला रिजर्व डे में वहीं से शुरू होगा, जहां पर रुका था. फाइनल में एक बार टॉस हो गया तो मैच को लाइव माना जाता है.

अगर बारिश का खलल रिजर्व डे में भी पड़ता है और मिनिमम 20-20 ओवर्स का खेल संभव नहीं हो पाता है, तो भारत और साउथ अफ्रीका को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा. 2002 में हुई आईसीसी मेन्स चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत और श्रीलंका की टीम्स को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था.

भारत का फुल स्क्वॉड: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, हरलीन देओल, उमा छेत्री (विकेटकीपर).

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे, कराबो मेसो, मसाबाता क्लास.

---- समाप्त ----