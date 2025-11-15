scorecardresearch
 

कप्तान शुभमन गिल को क्या हुआ? कोलकाता टेस्ट में हुए रिटायर्ड हर्ट, जानें पूरा मामला

शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे के जरिए टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी. फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के जरिए 50 ओवर्स प्रारूप में भी कप्तानी का जिम्मा संभाला.

शुभमन गिल गर्दन में खिंचाव महसूस होने के चलते रिटायर्ड हर्ट हुए हैं. (Photo: AP)
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे. भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया. इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी की.

भारतीय टीम को इस मैच में बड़ा झटका लगा है. कप्तान शुभमन गिल 4 रनों के निजी स्कोर रिटायर्ड हर्ट हो गए. ये वाकया दूसरे दिन (15 नवंबर) के खेल के पहले सेशन में घटा. भारतीय पारी के 35वें ओवर में दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिरा था, जो साइमन हार्मर की गेंद पर एडेन मार्करम के हाथों लपके गए.

वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद भा्रतीय कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए. शुभमन ने शुरुआती दो गेंदों पर रन तो नहीं बनाया, लेकिन उस ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका जड़ा. इस शॉट को खेलने के बाद शुभमन ने तुरंत अपनी गर्दन पकड़ ली. उन्हें गर्दन में काफी दर्द महसूस हुआ.

शुभमन क्या दोबारा बैटिंग के लिए लौटेंगे?
इसके बाद शुभमन गिल को देखने के लिए भारतीय फिजियो मैदान पर आए. गिल आगे बैटिंग करने की स्थिति में नहीं थे और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. ड्रेसिंग रूम की ओर लौटते समय वह काफी अकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी गर्दन बिल्कुल नहीं हिला पा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि शुभमन की गर्दन में खिंचाव आ गया हो.

उम्मीद है कि शुभमन गिल की ये चोट ज्यादा गंभीर ना हो और वह इस मैच में फिर से बैटिंग कर सकें. शुभमन के मैदान छोड़ने के बाद उप-कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए. उनकी वापसी पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं. ऋषभ इंग्लैंड दौरे में लगी चोट के बाद भारतीय टीम में वापस लौटे हैं.

कोलकाता टेस्ट में भारत की प्लेइंग- 11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग- 11: र‍यान रिकेल्टन, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज.

---- समाप्त ----
