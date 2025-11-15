IND vs SA: 'बुमराह की एक सलाह ने दिन बना दिया... ', सिराज ने मैच के बाद सुनाया किस्सा

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खुलासा किया है कि जसप्रीत बुमराह ने उन्हें स्टंप पर गेंदबाज़ी करने की सलाह दी थी, क्योंकि कोलकाता टेस्ट के पहले दिन ईडन गार्डन्स की पिच पर बल्लेबाज़ों के लिए खेलना मुश्किल होता जा रहा था. बुमराह मेजबानों की ओर से सबसे सफल गेंदबाज़ रहे और उन्होंने 14 ओवर में 5/27 की बेहतरीन गेंदबाज़ी करते हुए पांच विकेट हासिल किए. सिराज ने भी महंगी शुरुआत के बाद 12 ओवर में 2/47 के आंकड़े के साथ दो विकेट झटके.
सिराज ने किया खुलासा
दिन का खेल खत्म होने के बाद सिराज ने कहा, 'जस्सी भाई ने बस ये कहा कि विकेट तभी मिलेगा जब आप स्टंप पर गेंद डालेंगे. इसमें LBW, बोल्ड और सटीक लाइन पर कैच भी मिल सकते हैं.' भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 159 रन पर ढेर कर दिया. जवाब में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 37/1 बनाए और अब भी 122 रन पीछे है. क्रीज पर केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर मौजूद थे.
यह भी पढ़ें: IND vs SA Kolkata Test: जसप्रीत बुमराह का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज, इस लीजेंड की बराबरी... बनाया ये अनोखा कीर्तिमान
सिराज ने टीम के प्रदर्शन पर कहा, 'हम अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक विकेट खोया है. मार्करम और रिकेलटन की साझेदारी अच्छी थी, लेकिन हम मैच में अच्छी तरह लौटे और इस समय हम आगे हैं.' तीसरे सत्र में अफ्रीका ने 154/8 से आगे खेल शुरू किया. चाय के बाद बुमराह लौटे और एक ही ओवर में सायमन हार्मर और केशव महाराज के विकेट लेकर अफ्रीकी पारी को समाप्त किया.
यह भी पढ़ें: 'WTC के लिहाज से अहम है भारत-अफ्रीका टेस्ट सीरीज', सिराज ने बताई टीम की प्लानिंग
बुमराह का 5/27 शानदार रहा, वहीं कुलदीप यादव भी बेहतरीन रहे. सिराज का दिन थोड़ा खराब रहा, लेकिन उन्होंने एक ओवर में दो विकेट लेकर अहम योगदान दिया.
बुमराह भारत में टेस्ट की पहली पारी के पहले दिन 5 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज़ बने, यह उपलब्धि किसी भारतीय पेसर ने पिछली बार 2019 में ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ डे/नाइट टेस्ट में इशांत शर्मा ने हासिल की थी.