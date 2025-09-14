India Vs Pakistan Playing XI Today: एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज (14 स‍ितंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है. दुबई में होने जा रहे इस मुकाबले के सभी ट‍िकट बिक चुके हैं. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है, जब दोनों देश एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. ऐसे में इस हाईवोल्टेज मुकाबले पर सभी की नजरें रहेंगी. मुकाबला रात 8 बजे होगा. वहीं टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा. वहीं भारत में इस मैच को लेकर विरोध भी हो रहा है.

वैसे इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर खूब अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर कप्तान सूर्यकुमार यादव के रणनीतिक फैसले को लेकर, सवाल यह है कि क्या हेड कोच गौतम गंभीर ने पड़ोसी पाकिस्तान के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार कर रखा है.

भारत पाक‍िस्तान के बीच मुकाबला रव‍िवार रात 8 बजे शुरू होगा.

वैसे टीम इंडिया कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) प्लेइंग 11 में एक ओल्ड ट्र‍िक अपनाने वाले हैं. यह ओल्ड ट्र‍िक कुछ और नहीं बल्क‍ि रोहित शर्मा के कार्यकाल से चली आ रही रणनीत‍ि है.

इस ओल्ड ट्र‍िक के तहत भारतीय टीम किसी बड़े टूर्नामेंट में मुश्क‍िल से ही अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करती है. 2023 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम शुरुआत में शार्दुल ठाकुर के साथ उतरी, जब वो फ्लॉप हुए तो मोहम्मद शमी को मौका दिया गया. 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंड‍िया में प्लेइंग 11 में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई. वहीं चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने ज्यादा पर‍िवर्तन नहीं किया. यानी इस ओल्ड ट्र‍िक के तहत टीम में ज्यादा पर‍िवर्तन नहीं होता है, हां...कोई ख‍िलाड़ी इंजर्ड हो जाए तो वजह दूसरी है.



यह भी पढ़ें: IND vs PAK Asia Cup 2025: पाकिस्तान के 5 स्प‍िनर्स भारत के लिए खतरा? कोच माइक हेसन की वॉर्न‍िंग...कुलदीप की स्प‍िन पर कही ये बात

यानी यह तय है कि जो भारतीय टीम 10 स‍ितंबर को UAE के ख‍िलाफ खेलने उतरी थी, वही पाकिस्तान को पटखने के लिए उतरेगी. संजू सैमसन को नंबर 3 या नंबर 5 पर खिलाने को लेकर मंथन चल रहा है. सैमसन ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन ओपनिंग पोजीशन पर किया है, इस बार टीम की जरूरत के अनुसार मध्यक्रम में खेलने के लिए तैयार हैं. खुद भारतीय बैट‍िंग कोच स‍ितांशु कोटक ने यह बात कही थी.

वहीं पाकिस्तान टीम ने ओमान को अपने पहले मैच में पटखनी तो जरूर दी लेकिन उनकी जीत में ज्यादा दम नजर नहीं आया. खुद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा अपनी टीम के बल्लेबाजों से नाराज दिखे. आगा ने तो अपनी टीम की बल्लेबाजी में सुधार की बात कह दी. वहीं भारत के खिलाफ मैच पर उन्होंने कहा था- हम लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं बार-बार यही कहता आ रहा हूं, पिछले 2-3 महीनों से हमारी टीम बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है, बस हमें अपनी रणनीतियों को लंबे समय तक सही तरीके से अमल में लाना है. अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं.

वैसे पाकिस्तानी टीम को देखा जाए तो स्पेशल‍िस्ट पेसर के रूप में हारिस रऊफ या सलमान मिर्जा में से कोई एक टीम में आएगा. ऐसे में हसन नवाज या फहीम अशरफ में से कोई बाहर रहेगा.

भारत vs पाक‍िस्तान का हेड टू हेड (T20)

कुल मैच: 13, भारत जीता: 9, पाकिस्तान जीता: 3, *टाई:1

*नोट: 2007 में भारत-पाकिस्तान के बीच डरबन में हुआ मैच टाई रहा था, जिसे भारत ने बाद में बॉल आउट में जीता था. यह दोनों देशों के बीच पहला टी20 मैच था.

भारत vs पाक‍िस्तान का हेड टू हेड (T20) एश‍िया कप

कुल मैच: 3, पाकिस्तान जीता: 1, भारत जीता: 2

भारत vs पाकिस्तान हेड टू हेड @दुबई

कुल मैच: 3, पाकिस्तान जीता: 2, भारत जीता: 1

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

