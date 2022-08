Ind Vs Pak Highlights Asia Cup 2022: टॉस से लेकर विनिंग सिक्स तक, 10 प्वाइंट में जान लें भारत-PAK मैच की पूरी कहानी

Ind Vs Pak Highlights: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप-2022 का महामुकाबला खेला गया. रविवार को यह मैच दुबई के स्टेडियम में हुआ. इस बार एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में हो रहा है और यह मैच दोनों टीमों का इस टूर्नामेंट का पहला मैच था. रोमांच से भरपूर इस मैच में भारत की पांच विकेट से जीत हुई और टी-20 वर्ल्डकप में मिली हार का बदला पूरा कर लिया गया.



टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भारत के लिए इस मैच में हीरो साबित हुए, जिन्होंने पहले 3 विकेट लिए और बाद में तूफानी तरीके से 33 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी. अगर आप मैच मिस कर गए हैं, तो यहां सिर्फ 10 प्वाइंट में इस मुकाबले का पूरा सार जान सकते हैं...



1. दुबई में हुए इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया था. टीम इंडिया ने ऋषभ पंत को प्लेइंग-11 में शामिल नहीं करके हर किसी को चौंका दिया था, उनकी जगह दिनेश कार्तिक को शामिल किया गया था.



2. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इस मैच में फेल हुए और सिर्फ 10 रन ही बना पाए. उनके अलावा फखर जमान भी 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. भारत ने शुरुआत में पाकिस्तान को बैकफुट पर ही रखा, लेकिन मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने पारी को संभाल लिया.



3. पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 43 रनों की जबरदस्त पारी खेली, उनके अलावा कोई बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाया. अंत में हारिस रउफ ने 7 बॉल में 13 रन और शाहनवाज़ दहानी ने 6 बॉल में 16 रन बनाए.

4. पाकिस्तान सिर्फ 147 रन बना पाया और भारत की गेंदबाजी के आगे फेल साबित हुआ. टीम इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 26 रन देकर 4 विकेट लिए, भारत-पाकिस्तान के बीच हुए टी-20 मुकाबलों में यह किसी भी भारतीय बॉलर का बेस्ट परफॉर्मेंस था. हार्दिक पंड्या ने भी टीम इंडिया की तरफ से 3 विकेट लिए.

5. भारत को 148 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन उसकी शुरुआत खराब हुई. पारी की दूसरी बॉल पर ही केएल राहुल गोल्डन डक पर आउट हो गए. नसीम शाह की बॉल पर वह क्लीन बोल्ड हुए. टी-20 वर्ल्डकप में भी वह पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन बोल्ड हो गए थे.



6. केएल राहुल के वापस जाने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी क्रीज़ पर थी. दोनों ने एक नर्वस शुरुआत की और उसके बाद चलते भी बने. रोहित शर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर अपना कैच थमा बैठे, कुछ अच्छे शॉट खेलने के बाद विराट कोहली भी 35 के निजी स्कोर पर अपना कैच थमा बैठे. विराट कोहली का यह सौवां टी-20 इंटरनेशनल था.



7. भारत का स्कोर 53 रन पर तीन विकेट हो गया था. ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं था, इसके बाद पहले रवींद्र जडेजा ने सूर्यकुमार यादव के साथ पारी को कुछ संभाला और फिर हार्दिक पंड्या के साथ आगे बढ़ाया. सूर्यकुमार यादव 18 रन बनाकर आउट हुए ऐसे में भारत का स्कोर 89/4 हो गया था.

8. भारत को आखिरी पांच ओवर में जीत के लिए 51 रनों की जरूरत थी, तब हार्दिक पंड्या और रवींद्र जडेजा क्रीज पर थे. यहां पर कुछ डॉट बॉल आईं, ऐसे लगा कि मैच फंस सकता है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से टाइट बॉलिंग की गई थी. भारत को अब आखिर दो ओवर में 21 रनों की जरूरत थी.

9. हार्दिक पंड्या ने 19वें ओवर में तीन चौके जड़े और 14 रन लूट लिए. आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहली बॉल पर ही रवींद्र जडेजा ऑउट हो गए. पारी की चौथी बॉल पर हार्दिक पंड्या स्ट्राइक पर थे, उन्होंने यहां सिक्स लगाया और भारत को जीत दिला दी.



