'एश‍िया कप की ट्रॉफी ह‍िलाना भी मत...', बड़बोले मोहस‍िन नकवी का नया फरमान, ICC कसेगी नकेल!

एशिया कप ट्रॉफी को लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहस‍िन नकवी ने नया फरमान सुनाया है. नकवी ने कहा कि उसे ACC ऑफ‍िस में ही रखा जाए. एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी के निर्देश अनुसार इसे उनकी मंजूरी के बिना कहीं नहीं ले जाया जाएगा.

एश‍िया कप की ट्रॉफी भारत ने मोहस‍िन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था (Photo: Screengrab)
एश‍िया कप की ट्रॉफी भारत ने मोहस‍िन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था (Photo: Screengrab)

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहस‍िन नकवी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब उन्होंने भारत द्वारा जीती गई एश‍िया कप ट्रॉफी को लेकर नया फरमान सुनाया है. 

एशिया कप 2025 की ट्रॉफी, जिसे भारतीय टीम ने जीता था. उसे भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह ट्रॉफी नकवी लेकर चले गए थे. यह ट्रॉफी ACC के दुबई मुख्यालय में बंद है.  PTI की रिपोर्ट में बताया गया है कि निर्देश हैं कि इसे अध्यक्ष की मंजूरी के बिना न हिलाया जाए और न ही सौंपा जाए. 

ट्रॉफी ACC ऑफ‍िस में इसी कारण रखी गई है, क्योंकि नकवी इसे भारतीय टीम द्वारा ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार करने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी से लेकर चले गए थे. भारत ने 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था. 

नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और अपने देश के गृहमंत्री भी हैं. पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान की बीच स्थ‍ित‍ि तनावपूर्ण बनी हुई है. नकवी के करीबी ने ने PTI को बताया-आज की स्थिति के अनुसार, ट्रॉफी अभी भी दुबई के ACC कार्यालय में है, उनके  स्पष्ट निर्देशों के साथ कि इसे उनकी मंजूरी और व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना किसी को न हिलाया जाए और न सौंपा जाए. नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ट्रॉफी केवल वही व्यक्तिगत रूप से भारतीय टीम या BCCI को सौंपेंगे (जब भी ऐसा होगा). 

एश‍िया कप में भारत-PAK में दिखी थी तनातनी 
पूरे एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव छाया रहा. टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाक‍िस्तानी ख‍िलाड़‍ियों से हाथ नहीं मिलाया और दोनों टीम के प्लेयर्स के बीच भी खूब मैदानी तनातनी दिखी.  नकवी ने भी अपने सोशल मीडिया पेजों पर राजनीतिक बयान दिए. 

BCCI ने ट्रॉफी लेकर चले जाने के उनके कदम पर कड़ा आपत्ति जताई और अगले महीने ICC की बैठक में इस मामले को उठाने की बात कही. व्यापक रूप से अटकलें लगाई जा रही हैं कि नकवी को न केवल फटकार लगाने बल्कि ICC में निदेशक पद से हटाने के लिए भी कड़ा कदम उठाया जा सकता है. 

क्या नकवी पर होगा एक्शन 
सूत्र ने बताया, 'अब देखना यह होगा कि PCB या नकवी के लिए इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे, क्योंकि BCCI स्पष्ट है कि उनके (नकवी) पास यह अधिकार नहीं था कि वह व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी भारतीय टीम को दें और इसे BCCI को न भेजें, जो कि इस आयोजन के आधिकारिक मेजबान थे.' 

 

