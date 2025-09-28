scorecardresearch
 

IND vs PAK: फाइनल में टीम इंडिया ने किए 3 बदलाव... हार्दिक पंड्या और ये 2 खिलाड़ी बाहर, पाकिस्तान ने अपनाई ओल्ड ट्रिक

Asia Cup 2025 Final, IND vs PAK Playing 11: एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने ग्रुप स्टेज और सुपर-चार राउंड में पाकिस्तानी टीम को परास्त किया था. भारतीय टीम के लिए इन दोनों मैचों में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तूफानी प्रदर्शन किया था.

फाइनल मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह की भी प्लेइंग-11 में वापसी हुई है. (Photo: Getty Images)
एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार (28 सितंबर) को भारतीय क्रिकेट टीम का सामना पाकिस्तान संग हुआ है. दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यानी सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम को पहले बैटिंग के लिए बाध्य होना पड़ा है. 

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं. टीम इंडिया ने खिताबी मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग-11 में 3 बदलाव किए. तेज गेंदबाज हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या इस मुकाबले का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, बैटिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे और बल्लेबाज रिंकू सिंह को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में आराम दिया गया था. जबकि हार्दिक पंड्या इंजरी के चलते खिताबी मुकाबले के लिए अनुपलब्ध हैं.

दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम ने उसी प्लेइंग-11 पर भरोसा जताया है, जिसने उसे बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में जीत दिलाई थी. यानी पाकिस्तानी टीम ने विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलवान नहीं करने वाला फॉर्मूला अपनाया. इसे ओल्ड फॉर्मूला भी कह सकते हैं. देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम ने युवा बैटर सैम अयूब पर विश्वास कायम रखा है, जो मौजूदा टूर्नामेंट में चार बार डक पर आउट हुए हैं.

टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया का जबरदस्त प्रदर्शन
भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2024 से 37 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उसने 34 मैचों में जीत हासिल की, जिसमें सुपर ओवर की 3 जीत भी शामिल है. इस दौरान एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने लगातार 6 मैच जीते हैं और वो आसानी से फाइनल में पहुंची. भारतीय टीम की नजरें 9वीं बार एशिया कप जीतने पर है.

देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान ने सभी प्रारूपों को मिलाकर 12 मौकों पर फाइनल में एक-दूसरे का सामना किया है. इस दौरान पाकिस्तान ने 8 और भारत ने 4 मुकाबले जीते. आखिरी बार आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में दोनों के बीच लंदन के ओवल मैदान पर खिताबी मुकाबला हुआ था. तब पाकिस्तानी टीम ने 180 रनों से जीत हासिल की थी.

एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग XI: फखर जमां, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

---- समाप्त ----
