IND vs ENG Test Series all Records stats: लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए पांचवें टेस्ट में टीम इंडिया ने ना सिर्फ इंग्लैंड को शिकस्त दी, बल्कि कई ऐतिहासिक कीर्तिमान भी अपने नाम किए. टेस्ट क्रिकेट का यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच और रिकॉर्ड्स का बेहतरीन संगम रहा.

ये पहली बार है जब भारत ने विदेशी जमीन पर किसी टेस्ट सीरीज का पांचवां मैच जीता है. इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 2018 के बाद कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, उसके बाद 2 भारत ने जीतीं, 2 ड्रॉ रहीं हैं.

इस टेस्ट के साथ ही भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में कुल 7187 रन बने. जो किसी भी द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में दूसरा सबसे बड़ा रन योग है. इसके अलावा सीरीज में कुल 14 बार टीमें 300 या उससे अधिक का स्कोर बना पाईं , अब तक का संयुक्त रूप से सर्वाधिक आंकड़ा है.

टीम इंडिया की ओर से 9 बल्लेबाजों ने इस सीरीज में 400 या उससे ज्यादा रन बनाए, जबकि कुल 50 अर्धशतक और 21 शतक लगे. ये भी शेयर रिकॉर्ड हैं. 19 बार शतकीय साझेदारियां भी देखने को मिलीं, जो टेस्ट इतिहास में बराबरी का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है.

गेंदबाजी में भी भारत ने कमाल किया. मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह के इंग्लैंड में किसी सीरीज में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट (23) लेने का रिकॉर्ड दोहराया. मोहम्मद सिराज ने भी ओवल टेस्ट में 9 विकेट झटके थे. इन आंकड़ों ने ना सिर्फ सीरीज को ऐतिहासिक बना दिया, बल्कि भारतीय क्रिकेट को एक नया कॉन्फ‍िडेंस दिया.

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में रन और बैटिंग से जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स

- इस सीरीज में कुल मिलाकर दूसरी सबसे ज्यादा रन की भरमार हुई (7187 रन).

- सीरीज में सबसे ज्यादा 300+ स्कोर बनाए गए, 14 बार (रिकॉर्ड की बराबरी).

-9 बल्लेबाजों ने 400 से ज्यादा रन बनाए. ये भी एक रिकॉर्ड है.

- सीरीज में 50 बार कोई बल्लेबाज 50+ स्कोर पर पहुंचा, यहां भी रिकॉर्ड की बराबरी हुई.

-21 शतक लगे, ये भी रिकॉर्ड की बराबरी है.

- 19 बार सौ से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हुई, रिकॉर्ड की बराबरी

इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय

23 - जसप्रीत बुमराह (2021-22)

23 - मोहम्मद सिराज (2025)*

19 - भुवनेश्वर कुमार (2014)

कम रन से हारने के मामले में इंग्लैंड का रिकॉर्ड

1 रन से हारे vs न्यूजीलैंड, 2023

3 रन से हारे vs ऑस्ट्रेलिया, 1902

6 रन से हारे vs ऑस्ट्रेलिया, 1885

6 रन से हारे vs भारत, 2025 (द ओवल)

भारत के लिए सबसे कम रनों से टेस्ट जीत:

6 रन से जीत vs इंग्लैंड, 2025 (द ओवल): सबसे छोटी जीत

13 रन से जीत vs ऑस्ट्रेलिया, 2004 (वानखेड़े स्टेडियम)

28 रन से जीत vs इंग्लैंड, 1972 (कोलकाता)

31 रन से जीत vs ऑस्ट्रेलिया, 2018 (एड‍िलेड)





