Ind vs Eng: अश्विन को प्लेइंग 11 में जगह क्यों नहीं? कोहली ने दिया ये जवाब

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच लंदन के द ओवल में खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. दोनों टीमों में दो-दो बदलाव किए गए हैं. टीम इंडिया ने तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी की जगह शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव को अंतिम ग्यारह में शामिल किया है. वहीं, इंग्लैंड टीम ने जोस बटलर और सैम करन की जगह ऑली पोप और क्रिस वोक्स को मौका दिया है.

ईशांत और शमी अनफिट होने के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. वहीं, स्टार स्पिनर आर अश्विन एक बार फिर टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. मुकाबला शुरू होने से पहले अश्विन को टीम में शामिल किए जाने की चर्चा थी. कहा जा रहा था कि उन्हें रवींद्र जडेजा की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने टॉस के दौरान उन सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया.

अश्विन को टीम में नहीं शामिल करने के सवाल पर कोहली ने कहा कि इंग्लैंड के पास चार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो रवींद्र जडेजा के पक्ष में है. जडेजा चार भारतीय तेज गेंदबाजों द्वारा बनाए जाने वाले रफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि इंग्लैंड टीम में जो चार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वो रोरी बर्न्स, डेविड मलान, मोईन अली और जेम्स एंडरसन हैं.

