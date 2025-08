Ryan ten Doeschate on Bumrah: जसप्रीत बुमराह भारत और इंग्लैंड के बीच हो रही एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. चाहें वो गेंदबाजी कर रहे हैं या टीम से बाहर हों. वैसे इस सीरीज के बीच यह बात पहले ही तय थी कि वो 5 में से 3 टेस्ट ही खेलेंगे. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनकी पीठ की चोट के बाद, ये फैसला उनकी पीठ की चोट को संभालने के लिए लिया गया था.

लेकिन जैसे-जैसे सीरीज निर्णायक मोड़ पर आई, खासकर ओवल टेस्ट से पहले... उम्मीदें जगीं कि बुमराह आखिरी मैच खेल सकते हैं. लेकिन वो इस मैच में भी नहीं खेले. भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां और अंत‍िम टेस्ट ओवल में गुरुवार (31 जुलाई) से शुरू हुआ.



पहले द‍िन के खेल के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच रयान टेन डोशेट ने कहा कि बुमराह के खेलने के फैसले को लेकर बहुत बातें हो रही हैं. उन्होंने कहा कि बुमराह ने पहले ही कह दिया था कि वो तीन मैच खेलेंगे, और टीम मैनेजमेंट को तय करना था कि ये 3 टेस्ट कौन से थे. जो चीजें अभी बुमराह को लेकर हो रही हैं, वो एक 'कॉम्प्लेक्स इश्यू' है.

VIDEO | On India's pace spearhead Jasprit Bumrah missing the last Test of the series, India's assistant coach Ryan ten Doeschate said, "It's quite a complex issue with Bumrah. We want to respect where his body is at; he has bowled a large number of overs, I know it doesn't feel… pic.twitter.com/ac8mc3anIT