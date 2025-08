IND vs ENG 5th Test Records, Stats: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें और आखिरी टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से बार-बार रुका. लंदन के 'द ओवल' ग्राउंड में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं.



करुण नायर 52 रन बनाकर नाबाद हैं, उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर 19 रन पर खेल रहे हैं. कुल 64 ओवर का ही खेल हो सका, जिसमें भारत ने आखिरी सत्र में सबसे ज्यादा 119 रन जोड़े.

