'लगा कंधा उखड़ जाएगा... ', क्रिस वोक्स ने बताई ओवल टेस्ट की पीड़ा, बोले- शुभमन ग‍िल की बात ने द‍िल जीता

ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के क्रिस वोक्स ने पहले दिन चोट लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी. भारत के खिलाफ जब इंग्लैंड के नौ विकेट गिर चुके थे, तब उन्होंने दर्द में होने के बावजूद वो बल्लेबाजी करने मैदान में आए. उनकी इस बहादुरी पर दर्शकों ने तालियां बजाईं और भारतीय टीम ने भी सम्मान दिखाया. मैच के बाद शुभमन गिल ने भी वोक्स की हिम्मत की तारीफ की.

ओवल टेस्ट में कंधे की चोट के बावजूद रन लेने के ल‍िए दौड़ते नजर आए इंग्लैंड के क्रिस वोक्स, भारत-इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट के पांचवें दिन द‍िखा ऐसा जज्बा (Photo: AP)
ओवल टेस्ट में कंधे की चोट के बावजूद रन लेने के ल‍िए दौड़ते नजर आए इंग्लैंड के क्रिस वोक्स, भारत-इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट के पांचवें दिन द‍िखा ऐसा जज्बा (Photo: AP)

इंग्लैंड के पेसर क्रिस वोक्स ने भारत के खिलाफ ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट के आखिरी दिन के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कंधे की गंभीर चोट के बावजूद बल्लेबाजी की थी. 'द गार्जियन' से बातचीत में वोक्स ने उस पल में हुई तकलीफ और भावनाओं को साझा किया. उन्होंने बताया कि भारत के कप्तान शुभमन गिल ने उनकी हिम्मत की तारीफ की थी.

वोक्स ने बताया- पहला शॉट सबसे दर्दनाक था. मैंने सिर्फ कोडीन ली थी और कंधा बहुत दुख रहा था. फिर भी जब रन लेने की कोशिश की तो आदतन दौड़ पड़ा, जबकि हाथ बंधा हुआ था. उस वक्त सच में लगा कि कहीं कंधा फिर से बाहर न निकल गया हो. इसलिए आपने मुझे हेलमेट फेंकते, दांतों से ग्लव्स उतारते और कंधा चेक करते हुए देखा होगा. 

आख‍िर में एटकिन्सन बोल्ड हो गए और वोक्स को खेलने का मौका नहीं मिला. लेकिन फिर भी दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं,  भारतीय टीम ने भी सम्मान दिखाया. मैच के बाद शुभमन गिल खुद वोक्स के पास आए.

शुभमन गिल ने क्रिस वोक्स की बल्लेबाजी के बारे में क्या कहा? 
वोक्स ने कहा- शुभमन ने मुझसे कहा- ये बहुत बहादुरी भरा था. मैंने उसे जवाब दिया-तुम्हारी सीरीज शानदार रही, बहुत अच्छा खेला, और तुम्हारी टीम को भी क्रेडिट.

यह भी पढ़ें: IND vs ENG 2025 Controversies: बॉलीवुड‍ थ्र‍िलर मूवी से कम नही थी भारत-इंग्लैंड सीरीज, इन 6 व‍िवादों ने मचाया बवाल... शुरुआत से अंत तक द‍िखा 'महारोमांच'

वोक्स ने ये भी कहा कि अब भी बहुत निराश हूं कि वो फिनिश नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी. लेकिन मैदान पर ना जाना कभी सोचा भी नहीं, चाहे जीत के लिए 100 रन भी बाकी होते. दर्शकों की तालियों ने अच्छा महसूस कराया और कुछ भारतीय खिलाड़ी भी सम्मान देने के ल‍िए पास आए, लेकिन कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता. आप नौ विकेट पर मैच छोड़ नहीं सकते. 

वोक्स को ओवल टेस्ट में कैसे चोट लगी थी? 
क्रिस वोक्स को पहले दिन फील्डिंग करते समय कंधे में चोट लगी थी और इसके बाद उन्होंने मैच में हिस्सा नहीं लिया. लेकिन जब इंग्लैंड के नौ विकेट गिर गए और जीत के लिए 17 रन चाहिए थे, तब वोक्स पट्टी बंधे कंधे के साथ मैदान पर उतरे. ओवल के दर्शकों ने तालियों बजाकर उनका स्वागत किया. वो गस एटकिंसन का साथ देने उतरे थे. 

 

