IND Vs ENG 4th Test 2025 Records: ऋषभ पंत वाकई ऋषभ पंत हैं. जब यह बताया गया कि वो करीब 6 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और उनका मैदान में उतरना मुश्क‍िल है, तभी पंत टीम की जरूरत के ल‍िहाज से मैदान पर उतर आए. उन्होंने मैनचेस्टर टेस्ट में 54 रनों की ऐसी संक्ष‍िप्त पारी खेली, जिसने फैन्स का दिल जीत लिया.

भारतीय टीम के उपकप्तान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में जब 24 जुलाई को दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए. टेस्ट मैच के दूसरे दिन (24 जुलाई) ऋषभ पंत शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने उतरे और 37 रन से आगे खेलते हुए 75 गेंदों में 54 रन की पारी खेली.

इस दौरान पंत ने तीन चौके और दो छक्के लगाए, यह उनका 18वां टेस्ट अर्धशतक रहा. सीरीज में पंत चार टेस्ट मैचों की सात पारियों में वो 68.42 की औसत से 479 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से तीन अर्धशतक और दो शतक निकले हैं. पंत के अलावा बेन स्टोक्स, जैक क्राउली-बेन डकेट और साई सुदर्शन के नाम भी कुछ कीर्तिमान जुड़े.

1: पंत के टेस्ट मैच में क‍ितने छक्के

ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 90 छक्के लगाए हैं. जोकि वीरेंद्र सहवाग के साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा हैं. इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 38 छक्के लगाए हैं, जो किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्कों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. पहले नंबर पर हैं बेन स्टोक्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 छक्के लगाए हैं.

