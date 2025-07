IND vs ENG 4th Test Playing 11: मैनचेस्टर में खेले जा रहे एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का ऐलान हो गया है. इस मुकाबले में तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला है. भारतीय टीम में 3 बड़े बदलाव देखने को म‍िले हैं.

खास बात यह रही क‍ि करुण नायर की जगह साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर और आकाश दीप की जगह अंशुल कंबोज को शामिल किया गया है. वहीं कुलदीप यादव एक बार फ‍िर अनलकी साबित हुए और उनको प्लेइंग XI में जगह नहीं मिल पाई है. वहीं वहीं इंग्लैंड की टीम में ल‍ियाम डॉसन प‍िछले टेस्ट से हुए एकमात्र बदलाव हैं.

Here's #TeamIndia's Playing XI for the Fourth Test



Anshul Kamboj makes his Debut



