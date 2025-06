IND vs ENG: नीतीश-कुलदीप OUT, शार्दुल-करुण IN... लीड्स टेस्ट के लिए अश्विन ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर फैन्स की निगाहें हैं. अब टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने लीड्स टेस्ट के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 चुनी है.

