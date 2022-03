Ind Vs Ban LIVE: BAN के खिलाफ भारत ने गंवाए 4 विकेट, हरमनप्रीत कौर भी आउट

भारत की प्लेइंग-11: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, स्नेह राणा, पूजा वस्त्राकर, झूलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव

बांग्लादेश की प्लेइंग-11: शर्मीन अख़्तर, मुर्शीदा ख़ातून, फ़रजाना हक़, निगर सुल्ताना, रुमाना अहमद, ऋतू मोनी, लता मंडल, सलमा ख़ातून, नाहिदा अख़्तर, फ़ाहिमा ख़ातून, जहानारा आलम

Good morning and a warm welcome to our coverage of Match 22 of #CWC22.



Captain @M_Raj03 has won the toss and opted to bat first against Bangladesh. One change for #TeamIndia as Poonam Yadav comes in place of Meghna Singh.



