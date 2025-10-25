scorecardresearch
 

Feedback

IND vs AUS: सिडनी में दिखी विराट कोहली की चीते जैसी फुर्ती, लपका हैरतअंगेज कैच, देखें Video

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में विराट कोहली ने अपनी फील्डिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. पूर्व कप्तान ने 23वें ओवर में मैथ्यू शॉर्ट का शानदार कैच लेकर सभी को दंग कर दिया. इस कैच के साथ कोहली ने वनडे में अपने 163 कैच पूरे किए और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया.

Advertisement
X
विराट कोहली ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच (Screengrab from JIoHotstar)
विराट कोहली ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच (Screengrab from JIoHotstar)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में विराट कोहली ने अपनी फील्डिंग से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह आज भी टीम इंडिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं. ऑस्ट्रेलियाई पारी के 23वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट ने शॉर्ट मिड-विकेट की ओर एक जोरदार शॉट खेला. लेकिन कोहली ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को हवा में लपका और एक अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया. 

गेंद इतनी तेजी से आई कि कोहली के पास प्रतिक्रिया देने के लिए मुश्किल से एक सेकंड का समय था. उन्होंने गेंद के रास्ते से सिर हटाया और उसी पल हवा में उछलकर कैच को सुरक्षित कर लिया. कैच के बाद कोहली खुद कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ हो कि उन्होंने ऐसा कैच पकड़ा है. स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक उनकी इस फील्डिंग को देखकर झूम उठे. “कोहली, कोहली!” के नारे पूरे मैदान में गूंजने लगे.

दर्शकों में दिखा गजब का उत्साह

उनकी इस शानदार कोशिश के बाद साथी खिलाड़ी भी उनके पास दौड़ते हुए आए और जश्न मनाया. यह विकेट सुंदर और अक्षर पटेल की कसी हुई गेंदबाजी का नतीजा था, जिन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा था. कोहली यहीं नहीं रुके. अगले ही ओवर में उन्होंने एक और शानदार फील्डिंग प्रयास किया, जब उन्होंने कवर के पास एक तेज़ ड्राइव को रोककर दर्शकों की तालियां बटोरीं.

सम्बंधित ख़बरें

ind vs aus
ट्रेविस हेड ने स्मिथ-बेवन जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे, AUS के लिए बनाए सबसे तेज 3000 रन 
R.Ashwin
R.Ashwin ने Kuldeep Yadav को लेकर दिया बड़ा बयान! 
Rohit Sharma
Gambhir ने Rohit पर मजाकिया अंदाज में की टिप्पणी! 
IND VS AUS
ODI में लगातार 18वीं बार टॉस हारा भारत, तीसरे वनडे में कुलदीप-कृष्णा की एंट्री 
India's Nitish Kumar Reddy
भारतीय टीम की बढ़ी टेंशन, इस धुरंधर को लगी चोट, BCCI ने दिया अपडेट 
Advertisement

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: ट्रेविस हेड ने स्मिथ-बेवन जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे, ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाए सबसे तेज 3000 रन

हासिल किया ये मुकाम

इस मैच के साथ कोहली ने वनडे क्रिकेट में 163वां कैच पूरा किया, जिससे उन्होंने रिकी पोंटिंग (160) को पीछे छोड़ दिया. इस सूची में अब उनके आगे सिर्फ महेला जयवर्धने (218) हैं. कोहली की फील्डिंग से पूरी टीम में नई ऊर्जा दिखाई दी. कप्तान रोहित शर्मा खुद भी 30-यार्ड सर्कल में डाइव लगाते दिखे, जिससे भारतीय खिलाड़ियों में जोश बढ़ा.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: ODI में लगातार 18वीं बार टॉस हारा भारत, तीसरे वनडे में कुलदीप-कृष्णा की एंट्री, देखें प्लेइंग 11

सिडनी वनडे में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज. 

सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिच ओवेन, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नाथन एलिस और एडम जाम्पा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement