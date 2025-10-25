IND vs AUS: सिडनी में दिखी विराट कोहली की चीते जैसी फुर्ती, लपका हैरतअंगेज कैच, देखें Video

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में विराट कोहली ने अपनी फील्डिंग से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह आज भी टीम इंडिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं. ऑस्ट्रेलियाई पारी के 23वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट ने शॉर्ट मिड-विकेट की ओर एक जोरदार शॉट खेला. लेकिन कोहली ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को हवा में लपका और एक अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया.

गेंद इतनी तेजी से आई कि कोहली के पास प्रतिक्रिया देने के लिए मुश्किल से एक सेकंड का समय था. उन्होंने गेंद के रास्ते से सिर हटाया और उसी पल हवा में उछलकर कैच को सुरक्षित कर लिया. कैच के बाद कोहली खुद कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ हो कि उन्होंने ऐसा कैच पकड़ा है. स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक उनकी इस फील्डिंग को देखकर झूम उठे. “कोहली, कोहली!” के नारे पूरे मैदान में गूंजने लगे.

दर्शकों में दिखा गजब का उत्साह

उनकी इस शानदार कोशिश के बाद साथी खिलाड़ी भी उनके पास दौड़ते हुए आए और जश्न मनाया. यह विकेट सुंदर और अक्षर पटेल की कसी हुई गेंदबाजी का नतीजा था, जिन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा था. कोहली यहीं नहीं रुके. अगले ही ओवर में उन्होंने एक और शानदार फील्डिंग प्रयास किया, जब उन्होंने कवर के पास एक तेज़ ड्राइव को रोककर दर्शकों की तालियां बटोरीं.

हासिल किया ये मुकाम

इस मैच के साथ कोहली ने वनडे क्रिकेट में 163वां कैच पूरा किया, जिससे उन्होंने रिकी पोंटिंग (160) को पीछे छोड़ दिया. इस सूची में अब उनके आगे सिर्फ महेला जयवर्धने (218) हैं. कोहली की फील्डिंग से पूरी टीम में नई ऊर्जा दिखाई दी. कप्तान रोहित शर्मा खुद भी 30-यार्ड सर्कल में डाइव लगाते दिखे, जिससे भारतीय खिलाड़ियों में जोश बढ़ा.

सिडनी वनडे में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज.

सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिच ओवेन, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नाथन एलिस और एडम जाम्पा.

