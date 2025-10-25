IND vs AUS: ट्रेविस हेड ने स्मिथ-बेवन जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे, ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाए सबसे तेज 3000 रन

सिडनी में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने अपने वनडे करियर के 3000 रन पूरे कर लिए, वह भी मात्र 76 पारियों में. इस तरह हेड अब ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं.

स्मिथ, बेवन जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे

इससे पहले यह रिकॉर्ड स्टीव स्मिथ (79 पारियां) के नाम था. वहीं, माइकल बेवन और जॉर्ज बेली ने 80-80 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था, जबकि डेविड वॉर्नर को 81 पारियों की जरूरत पड़ी थी. हेड ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए नया बेंचमार्क सेट कर दिया. सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट के संदर्भ में भी यह उपलब्धि बेहद खास है. गेंदों की संख्या के लिहाज से देखें तो हेड ने 3000 रन सिर्फ 2839 गेंदों में बनाए हैं. यह उन्हें विश्व क्रिकेट में उन बल्लेबाज़ों की एलीट लिस्ट में शामिल करता है जिन्होंने सबसे तेज़ गति से यह मील का पत्थर छुआ है. इस सूची में ग्लेन मैक्सवेल (2440 गेंदें), जोस बटलर (2533 गेंदें), जेसन रॉय (2820 गेंदें) और जॉनी बेयरस्टो (2842 गेंदें) के नाम शामिल हैं.

Advertisement

ट्रेविस हेड का वनडे करियर पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त उछाल पर रहा है. 2023 विश्व कप में उन्होंने भारत के खिलाफ फाइनल में शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को विश्व चैंपियन बनाया था. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और पावरप्ले में रन बनाने की क्षमता ने उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद ओपनर बना दिया है.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: ODI में लगातार 18वीं बार टॉस हारा भारत, तीसरे वनडे में कुलदीप-कृष्णा की एंट्री, देखें प्लेइंग 11

सिडनी वनडे में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज.

सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिच ओवेन, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नाथन एलिस और एडम जाम्पा.

---- समाप्त ----