scorecardresearch
 

Feedback

T20 सीरीज में लीड लेने के लिए टीम इंड‍िया झोकेगी पूरी ताकत, सूर्या आज गोल्ड कोस्ट में करेंगे कोहली-धोनी की बराबरी

IND vs AUS 4th T20I: भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच आज (6 नवंबर) को गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में मुकाबला होना है. फ‍िलहाल इस सीरीज में दोनों ही टीम बराबरी पर है. टीम इंड‍िया इस मुकाबले को जीती तो सीरीज में अजेय रहेगी.

Advertisement
X
गोल्ड कोस्ट में आज है भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच चौथा मुकाबला (Photo: X/@BCCI
गोल्ड कोस्ट में आज है भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच चौथा मुकाबला (Photo: X/@BCCI

IND vs AUS 4th T20I: गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच चौथे टी20 में भ‍िड़ंत होनी है. मुकाबला दोपहर 1:45 पर शुरू होगा. इस सीरीज में दोनों ही टीमें फ‍िलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं. कैनबरा में पहला टी20 बार‍िश की वजह से धुल गया था. मेलबर्न में ऑस्ट्रेल‍िया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. फ‍िर भारत ने होबार्ट में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. 

 वैसे प्लेइंग 11 में भी भारतीय टीम ज्यादा बदलाव नहीं करेगी. जो टीम होबार्ट में खेलती दिखी थी, वही टीम गोल्ड कोस्ट में खेलती दिख सकती है. वहीं ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम में ट्रेविस हेड और सीन एबॉट बाहर रहेंगे. हेड एशेज की वजह से सीरीज से हट रहे हैं. वहीं इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो सकती है. 

वैसे भारतीय टीम अगर गोल्ड कोस्ट में जीतती है कप्तान सूर्यकुमार यादव विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की परंपरा कायम रख पाएंगे. ऐसे में टीम इंड‍िया इस मुकाबले में पूरी ताकत झोकेगी.

सम्बंधित ख़बरें

India's Varun Chakravarthy
'मिस्ट्री स्पिनर' से कांपा AUS, कंगारू खिलाड़ी बोला- वरुण सबसे मुश्किल गेंदबाज  
India's Arshdeep Singh (L)
वर्ल्ड कप करीब, प्रयोग जरूरी... बॉलिंग कोच ने बताया- क्यों बाहर बैठे थे अर्शदीप  
India's T20I captain Suryakumar Yadav in this frame
'डिविलियर्स प्लीज मेरी मदद करो...', जानें सूर्यकुमार यादव ने क्यों मांगी हेल्प, खास है वजह 
travis
आखिरी दो T20 से पहले ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, ट्रेविस हेड को टीम से किया रिलीज 
Kuldeep Yadav
T20 टीम से रिलीज किए गए कुलदीप, AUS दौरा छोड़ स्वदेश लौटेंगे, BCCI ने बताई वजह 

देखा जाए तो साल 2012 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपने ही देश में टी20 सीरीज में नहीं हरा पाया है. ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के बाद अब सूर्यकुमार यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. 

Advertisement


दोनों देशों के बीच प‍िछली 5 टी20 सीरीज में भारतीय टीम केवल एक बार ऑस्ट्रेल‍िया सरजमीं पर ऑस्ट्रेल‍िया से साल 2008 में हारी थी. तब धोनी कप्तान थे, और तब भारतीय टीम को कंगारू टीम ने 9 विकेट से रौंदा था, इस तरह एक मैच की सीरीज जीती थी. इसके बाद कंगारू टीम कभी कोई सीरीज नहीं जीत पाई.

इसके बाद अगली सीरीज साल 2012 में हुई, जहां धोनी के नेतृत्व में यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर छूटी थी, तब स‍िडनी में भारतीय टीम को पहले मुकाबले में 31 रनों से हार मिली, वहीं दूसरे टी20 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेल‍िया को 8 विकेट से हराकर सीरीज बराबर की थी. 

इसके बाद धोनी की ही कप्तानी में 2016 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेल‍िया को सीरीज को 3-0 से हराकर सूपड़ा साफ कर दिया था. इसके बाद 2018 में कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम ने टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी की थी. साल 2020 में एक बार फ‍िर विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेल‍िया में टी20 सीरीज खेली और 2-1 से अपने नाम किया था.

यानी जो परंपरा बतौर कप्तान धोनी और कोहली के समय में टी20 सीरीज में कायम रही है, उसे आज सूर्या कायम रखना चाहेंगे. क्योंकि गोल्ड कोस्ट में टी20 जीतते ही भारतीय टीम सीरीज में अजेय हो जाएगी. इसके बाद 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गाबा में अगर टीम जीतती है तो सीरीज 3-1 से नाम कर लेगी और उस मुकाबले को हारती है तो भी सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हो जाएगी. 

Advertisement

गोल्ड कोस्ट टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग-11: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

गोल्ड कोस्ट टी20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नमैन, बेन ड्वार्शुइस, ग्लेन मैक्सवेल

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement