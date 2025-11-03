IND vs AUS: आखिरी दो टी20 मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने उठाया बड़ा कदम, ट्रेविस हेड को टीम से किया रिलीज

ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज ट्रैविस हेड को भारत के खिलाफ चल रही टी20 इंटरनेशनल (T20I) सीरीज से रिलीज कर दिया गया है ताकि वह आने वाली एशेज सीरीज (Ashes Series) के लिए रेड-बॉल क्रिकेट की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

31 वर्षीय लेफ्ट-हैंडर अब साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए शेफील्ड शील्ड मैच में एलेक्स केरी के साथ तस्मानिया के खिलाफ 10 नवंबर से खेलेंगे. यह फैसला 21 नवंबर से पर्थ (Perth) में शुरू होने वाले पहले एशेज़ टेस्ट से पहले तैयारी के हिस्से के रूप में लिया गया है.

यह हेड का वेस्ट इंडीज़ (West Indies) दौरे (जुलाई) के बाद पहला फर्स्ट-क्लास (First-class) मैच होगा. उन्होंने हाल ही में सीमित ओवरों के क्रिकेट में खराब फॉर्म दिखाया है. अगस्त में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ 142 रन की पारी के बाद से आठ पारियों में (ODI और T20I मिलाकर) उनका सर्वोच्च स्कोर सिर्फ 31 रहा है.

हेजलवुड और एबॉट भी रिलीज

हेड तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एशेज़ से पहले रेड-बॉल प्राथमिकता के लिए टी20 टीम छोड़ी है. उनसे पहले जॉश हेज़लवुड और शॉन एबॉट भी ऐसा कर चुके हैं. दोनों तेज गेंदबाजों ने भारत सीरीज़ के शुरुआती मैच खेले थे. मिचेल स्टार्क और नाथन लायन भी इस मैच में न्यू साउथ वेल्स के लिए हिस्सा लेंगे.

cricket.com.au के अनुसार, चयनकर्ताओं ने हेड को यह विकल्प दिया था कि वे टी20 टीम के साथ रहें या घरेलू क्रिकेट खेलने लौटें. और हेड ने शील्ड मैच खेलना चुना. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संभावित एशेज़ स्क्वॉड के सभी सदस्य अगले शील्ड राउंड में भाग लेंगे. हेड ने पिछले साल की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले भी शुरुआती राउंड का एक शील्ड मैच खेला था और उस सीज़न के लीडिंग रन-स्कोरर रहे थे.

इस बीच, लेफ्ट-आर्म सीमर बेन ड्वार्शुइस को अंतिम दो टी20 मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. वह काफ इंजरी से उबर चुके हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ वर्तमान में 1-1 से बराबरी पर है, जबकि बचे हुए मुकाबले करारा (6 नवंबर) और ब्रिस्बेन (8 नवंबर) में खेले जाएंगे.

