IND vs AUS: तीसरे वनडे में टीम इंडिया कर सकती है 2 बड़े बदलाव... ऑस्ट्रेलिया आजमाएगा बेंच स्ट्रेंथ

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाना है. भारतीय टीम पहले ही सीरीज गंवा चुकी है, ऐसे में वो इस मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाना चाहेगी. भारतीय टीम को पर्थ वनडे में डीएलएस नियम के तहत 7 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. वहीं एडिलेड वनडे में 'मेन इन ब्लू' को 2 विकेट से हार झेलनी पड़ी. भारतीय समयानुसार तीसरा वनडे सुबह 9 बजे से शुरू होगा.
इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11 पर भी सबकी निगाहें होंगी. भारत ने एडिलेड वनडे में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ. अब तीसरे वनडे के लिए बदलाव लगभग तय लग रहे हैं. भारतीय गेंदबाजी में अभी तक निरंतरता की कमी दिख रही है, इसलिए कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को सिडनी वनडे में मौका मिल सकता है.
कुलदीप यादव ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की जगह खेलते दिखाई दे सकते हैं. सुंदर ने तीन विकेट लिए हैं, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी में कोई खास योगदान नहीं दिया. इसके अलावा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को हर्षित राणा की जगह मौका मिल सकता है. हर्षित ने इस सीरीज में दो विकेट लिए हैं, लेकिन 86 रन भी खर्च किए. यह भी देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट यशस्वी जायसवाल को मौका देती है या नहीं.
स्टार्क और हेजलवुड करेंगे आराम!
वनडे सीरीज का नतीजा पहले ही तय हो चुका है, ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच में तेज गेंदबाजों जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को आराम दे सकती है. वैस भी दूसरे और तीसरे मैच के बीच खिलाड़ियों को सिर्फ एक दिन का रेस्ट मिला है. तेज गेंदबाज नाथन एलिस को प्लेइंग-11 में जगह मिल सकती है, जिन्होंने पर्थ वनडे में शानदार गेंदबाजी की थी. ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को टीम में शामिल किया गया है और वो इस मैच में डेब्यू कर सकते हैं. लेफ्ट-आर्म स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन भी टीम में लौट आए हैं, लेकिन एडम जाम्पा के रहते उनका खेलना मुश्किल है.
सिडनी में शनिवार को मौसम साफ और सुहावना रहने की संभावना है. हालिया समय में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में गेंदबाजों को ज्यादा टर्न नहीं मिला है, फिर भी फ्लैट पिच पर स्पिनर्स का रोल अहम हो जाता है. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने इन परिस्थितियों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैदान पर लगातार 6 ओडीआई मैच जीत चुकी है.
तीसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.
तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिच ओवेन, जेवियर बार्टलेट, जैक एडवर्ड्स, एडम जाम्पा और नाथन एलिस.
भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज.
ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, एडम जाम्पा, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली और जैक एडवर्ड्स.