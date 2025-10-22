scorecardresearch
 

एडिलेड वनडे के लिए कप्तान शुभमन करेंगे बड़ा बदलाव, इस धुरंधर की होगी एंट्री! ऑस्ट्रेलियाई टीम में फेरबदल तय

भारतीय टीम को एडिलेड वनडे में दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा से अच्छे प्रदर्शन की आस है. इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल भी बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे. शुभमन बतौर कप्तान पहले वनडे में सिर्फ 10 रन बना सके थे.

दूसरे वनडे के लिए भारतीय टीम कर सकती है फेरबदल. (Photo: Getty Images)
भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. अब भारतीय टीम सीरीज में वापसी के इरादे से दूसरे वनडे मैच में मैदान पर उतरेगी. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर (गुरुवार) को एडिलेड ओवल में खेला जाना है. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला सुबह 9 बजे शुरू होगा.

एडिलेड वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्ले से शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में इन दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, वहीं रोहित महज 8 रन बना सके थे. इन दोंनो का ये कमबैक मैच भी था, जिसे वो यादगार नहीं बना पाए. आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम की खिताबी जीत के बाद पहली बार रोहित-कोहली (ROKO) भारतीय टीम के लिए खेलने उतरे थे.

एडिलेड वनडे के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें हैं. भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में बड़ा बदलाव कर सकते हैं. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है, जो पहले ओडीआई से बाहर रहे थे.

कुलदीप के खेलने पर किसकी होगी छुट्टी?
कुलदीप यादव के प्लेइंग-11 में ना होने पर कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने हैरानी जताई थी. अब कुलदीप को इस मैच में मौका मिलने की संभावना दिख रही है. कुलदीप यदि खेलते हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर या नीतीश कुमार रेड्डी की प्लेइंग-11 से छुट्टी हो सकती है. वैसे सुंदर के प्लेइंग-11 से बाहर होने की ज्यादा संभावना है.

दूसरी ओर मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मुकाबले के लिए कम से कम दो फेरबदल जरूर करेगी. स्पिनर एडम जाम्पा और विकेटकीपर एलेक्स कैरी को प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा. ये दोनों पहले वनडे के लिए स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थे. अब ये दोनों बाकी दो वनडे मैचों के लिए टीम में लौट आए हैं.

एलेक्स कैरी के वापस आने के बाद अब जोश फिलिप या मैथ्यू रेनशॉ को प्लेइंग-11 से बाहर रहना पड़ सकता है. वहीं एडम जाम्पा को मैथ्यू कुह्नमैन के स्थान पर एकदाश में जगह मिलेगी. कुह्नमैन को स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है और वो पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए वापसी करेंगे. इसके साथ ही बेन ड्वारशुइस भी पिंडली में लगी चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

भारतीय टीम का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और प्रसिद्ध कृष्णा.

दूसरे वनडे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम जाम्पा, जोश हेजलवुड, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर) और जेवियर बार्टलेट.

दूसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम जाम्पा, जोश हेजलवुड.

---- समाप्त ----
