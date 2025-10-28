scorecardresearch
 

Feedback

कैनबरा टी20 से पहले ऑस्ट्रेल‍िया पर छाया अभ‍िषेक शर्मा का खौफ? ऑस्ट्रेल‍ियाई कप्तान मार्श ने बोले- हमें बेसब्री से इंतजार

ऑस्ट्रेल‍ियाई टी20 टीम के कप्तान म‍िचेल मार्श ने बताया कि उनका टीम इंड‍िया के तेज तर्रार बल्लेबाज अभ‍िषेक शर्मा को लेकर प्लान तैयार है. अभ‍िषेक इस समय टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं. वह 'एश‍िया कप 2025' में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे.

Advertisement
X
अभ‍िषेक शर्मा से ऑस्ट्रेल‍ियाई दौरे पर बड़ी उम्मीदें हैं (Photo: PTI)
अभ‍िषेक शर्मा से ऑस्ट्रेल‍ियाई दौरे पर बड़ी उम्मीदें हैं (Photo: PTI)

ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श ने कहा है कि उनकी टीम भारत के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा की अटैकिंग बल्लेबाजी से चुनौती झेलने के लिए तैयार है. दोनों टीमें 29 अक्टूबर से कैनबरा में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगी. 

सीरीज से पहले मार्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोध‍ित किया. जहां उन्होंने अभिषेक शर्मा की इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रगति की सराहना की. उन्होंने स्वीकार किया कि अभिषेक उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे और वे इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: टीम इंड‍िया टपका रही खूब कैच? रिपोर्टर का सवाल सुन सूर्या हुए परेशान, फ‍िर...

मार्श ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “अभिषेक एक अविश्वसनीय प्रतिभा हैं, वे अपनी टीम के लिए लय तय करते हैं और सनराइजर्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. वह निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती होंगे, लेकिन यही तो आप चाहते हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखना. हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं”.  

सम्बंधित ख़बरें

abhishek sharma
T20 WC में टूट जाएगा 172 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड? फिंच को इस भारतीय खिलाड़ी से लगा 'डर' 
Abhishek Sharma
युवराज की सलाह ने बदली अभिषेक शर्मा की जिंदगी, खुद सुनाई सक्सेस स्टोरी 
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma ने अपने गुरु Yuvraj Singh को किया याद! 
Abhishek Sharma
अभिषेक शर्मा ने T20 में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोहली-रोहित भी नहीं कर सके ऐसा कमाल 
Jasprit Bumrah and Tilak Varma
बुमराह ने किया PAK का 'प्लेन क्रैश', फ‍िर सूर्या-त‍िलक ने दी मीठी गोली... इंडियन खिलाड़ियों ने लिए मजे  

कैसा रहा है अभ‍िषेक का टी20 इंटरनेशनल कर‍ियर 
ध्यान रहे अभिषेक शर्मा के  टी20 इंटरनेशनल करियर की शानदार शुरुआत की है. उन्होंने 23 पारियों में 36.91 की औसत से 849 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं. वह इस समय 926 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया के नंबर-वन टी20आई बल्लेबाज हैं.

Advertisement

क्या जोश इंग्ल‍िश भारत के ख‍िलाफ खेलेंगे? 
वहीं मार्श ने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए जोश इंग्लिस की उपलब्धता की भी पुष्टि की. इंग्लिस इसी महीने की शुरुआत में पिंडली में खिंचाव के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए थे.

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर की अब कैसी है हालत, सूर्यकुमार यादव ने दिया हेल्थ अपडेट, कहा-वो मैसेज का जवाब...

मार्श ने कहा- इंग्लिस पूरी तरह फिट हैं और खेलने के लिए तैयार हैं. हमें उनकी वापसी की खुशी है, वह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि वह नंबर चार पर बल्लेबाजी करेंगे. एक खिलाड़ी की स्थिति पर हमें नजर रखनी होगी, लेकिन हां, इंग्लिस तैयार हैं.

टी20आई में भारत का ऑस्ट्रेलिया पर पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच हुए 32 मुकाबलों में से भारत ने 20 में जीत दर्ज की है. वहीं, 'मेन इन ब्लू' ने ऑस्ट्रेलिया को पिछली तीन टी20आई सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी हराया था.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement