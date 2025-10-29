वनडे सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेल‍िया से टी20 सीरीज खेलने के लिए उतर रही है. पहला मुकाबला आज (29 अक्टूबर) कैनबरा के मानुका ओवल में होगा. टॉस 1 बजकर 15 मिनट पर होगा, वहीं मैच 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा.

ऐसे में इस मुकाबले में कौन से 10 ख‍िलाड़ी ऐसे हैं, जो गदर काट सकते और एक्स फैक्टर साब‍ित हो सकते हैं. लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि प्लेइंग 11 को लेकर कॉम्ब‍िनेशन कैसा रहा सकता है.

ऑस्ट्रेलियाई सेलेक्टर्स पिछले एक हफ्ते से लगातार अपनी टीम में फेरबदल कर रहे हैं ताकि उनके पक्के और संभावित टेस्ट खिलाड़ियों को एशेज से पहले पर्याप्त तैयारी का समय मिल सके, साथ ही भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए एक मजबूत टीम भी बनी रहे.

कुछ अप्रत्याशित चोटों ने चयन को और मुश्किल बना दिया है, और इसी वजह से जोश फिलिप को बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है, जबकि जोश इंग्लिस टीम में लौट रहे हैं. इससे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइनअप और भी खतरनाक दिख रही है, खासकर जोश हेजलवुड पर नजर रहेगी जो अपने खेल के शिखर पर हैं.



वहीं ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों को भारतीय टी20 टीम के कई बड़े नाम मैदान में देखने को मिलेंगे. असली सवाल यह रहेगा कि भारत कुलदीप यादव को कैसे फिट करता है, क्या वह किसी एक ऑलराउंडर, नीतीश कुमार रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर की जगह लेंगे? हालांकि नीतीश की इंजरी को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन सूर्या ने मैच से एक दिन पहले कहा था कि वह ठीक हैं.

T20 Mode 🔛 and we are ready! 🇮🇳



🎥 Hear from captain Surya Kumar Yadav as #TeamIndia are all set for the 5️⃣-match T20I Series 💪#AUSvIND pic.twitter.com/A6IUHbenoW — BCCI (@BCCI) October 29, 2025

कैनबरा में भारत की संभाव‍ित प्लेइंग XI:अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संभाव‍ित प्लेइंग XI: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिच ओवेन, जोश फिलिप, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट/शॉन एबॉट, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड

कौन से 10 ख‍िलाड़ी बन सकते हैं गेमचेंजर

अभ‍िषेक शर्मा इस समय टी20 रैकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं, वह अगर चल गए तो मैच एकतरफा कर देंगे. वहीं त‍िलक वर्मा की टी20 रैकिंग 3 है. त‍िलक वर्मा एश‍िया कप फाइनल के हीरो थे. सूर्यकुमार यादव का हाल‍िया फॉर्म डांवाडोल है, पर उनकी टी20 रैंकिंग 6 है, वह कभी भी अपनी बल्लेबाजी के गियर बदल सकते हैं.

ऑस्ट्रेल‍िया टीम की ओर से आईसीसी बल्लेबाजी रैकिंग में नंबर 6 टी20 बल्लेबाज ट्रेव‍िस हेड क्या कर सकते हैं, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है. वहीं ट‍िम डेव‍िड और जोश इंग्ल‍िश क्रमश: टी20 रैंक‍िंग में बल्लेबाजी में 13वें और 14वें नंबर पर हैं. कप्तान म‍िचेल मार्श भी बल्लेबाजी धमाल कर सकते हैं.

बॉलर्स की की बात करें तो भारत के वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 गेंदबाज हैं, वह ऑस्ट्रेल‍ियाई बल्लेबाजों पर लगाम लगा सकते हैं. कुलदीप यादव टी20 गेंदबाजी में भले ही नंबर 10 पर हों, लेकिन उनके खेलने पर थोड़ा संशय है. इसके अलावा अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह का खेलना तय माना जा रहा है. वहीं ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम में गेंदबाजी की कमान जोश हेजलवुड, नाथन एल‍िस के हाथ में रहेगी. सीन एबॉट या जेव‍ियर बार्थलेट में से किसे मौका मिलेगा यह भी देखना होगा. बार्थलेट ने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था.

