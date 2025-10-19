IND vs AUS Live: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग, नीतीश रेड्डी का हुआ डेब्यू

India vs Australia 1st ODI, Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज (19 अक्टूबर) पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में है. इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करने जा रही है. बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल का ये पहला ओडीआई मैच है. वही पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

इस मुकाबले के जरिए टीम इंडिया के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी मैदान पर वापसी हुई है. रोहित-विराट का आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद भारत के लिए यह पहला मुकाबला है. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारत के खिलाफ भारी रहा है. दोनों टीम्स के बीच 152 ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कंगारुओं ने 84 मैचों में जीत हासिल की. जबकि भारतीय टीम ने 58 मुकाबले जीते. 10 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल सका. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारतीय टीम का ये पहला ओडीआई मुकाबला है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मैदान पर इससे पहले 3 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था.

Advertisement

इन तीन खिलाड़ियों का हुआ डेब्यू

इस मुकाबले में भारत की ओर से ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है, जिनका ये वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू मुकाबला रहा. नीतीश को ओडीआई कैप रोहित शर्मा ने सौंपी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए मिचेल ओवेन और मैथ्यू रेनशॉ ने अपना ओडीआई डेब्यू किया.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैथ्यू रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन और जोश हेजलवुड.

भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज.

ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुह्नमैन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस और जोश हेजलवुड.

---- समाप्त ----