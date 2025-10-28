'मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा', रणजी ट्रॉफी में कहर बरपाने के बाद ऐसा क्यों बोले मोहम्मद शमी?

रणजी ट्रॉफी में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी आग उगल रहे हैं. अबतक खेले गए दो मैच में उन्होंने कुल 15 विकेट झटके हैं. गुजरात के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 8 विकेट लिए. इससे पहले उत्तराखंड के खिलाफ 7 विकेट झटकने के बाद जब मोहम्मद शमी ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पर पलटवार किया था, तब से दोनों के बीच तनाव की खबरें चल रही थीं. लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह विवाद थम गया है.

पहले जानें विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

शमी ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि वह पूरी तरह फिट हैं, और उन्हें बीसीसीआई (BCCI) या चयनकर्ताओं की ओर से कोई अपडेट नहीं मिला. उन्होंने कहा था, 'अपडेट देना या लेना मेरा काम नहीं है. मेरा काम है NCA जाकर तैयारी करना और मैच खेलना. बाकी अपडेट कौन देता है या नहीं, वो उनकी बात है.'

इसके जवाब में अगरकर ने कहा था कि उन्होंने शमी से बातचीत की है और जरूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे. लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि BCCI की मेडिकल टीम का मानना है कि शमी अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं. अगरकर ने कहा था कि उनका फोन हमेशा खिलाड़ियों के लिए ऑन है.

बीसीसीआई की दखलअंदाजी

हालात को काबू में लाने के लिए बीसीसीआई ने अपने नए सेंट्रल ज़ोन चयनकर्ता आरपी सिंह को इस मामले में भेजा. उन्हें कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में चल रहे बंगाल बनाम गुजरात (Bengal vs Gujarat) रणजी मैच के दौरान शमी से बातचीत करते हुए देखा गया.

शमी ने बाद में चुप्पी साधी

आरपी सिंह से बातचीत के बाद शमी का रुख नरम होता दिखा. गुजरात के खिलाफ उन्होंने 8 विकेट लिए, जिनमें से 5 विकेट दूसरी पारी में आए, लेकिन इस बार उन्होंने किसी तरह का विवादास्पद बयान देने से परहेज़ किया.

मज़ाकिया लहजे में उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा विवादों में रहता हूं. आपने (मीडिया) मुझे वैसा गेंदबाज बना दिया है. मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा. अब क्या कहूं, सोशल मीडिया पर तो कोई भी कुछ भी बोल देता है.' बता दें कि 14 नवंबर को भारत-साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में शमी के हालिया फॉर्म को देखते हुए माना जा रहा है कि वो टीम में शामिल हो सकते हैं.

