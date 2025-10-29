WC Semi Final: दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने खेली 169 रनों की तूफानी पारी, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त

महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट (Laura Wolvaardt) ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेली. इस अहम मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 143 गेंदों में 169 रन ठोक डाले, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 319/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

लौरा की इस पारी में हर तरह के शॉट देखने को मिले. कवर ड्राइव से लेकर पुल शॉट तक. उन्होंने अपनी क्लासिक टाइमिंग और शानदार फुटवर्क का नमूना पेश किया. उनकी इस पारी में 20 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

One of the all-time great @cricketworldcup knocks from Proteas skipper Laura Wolvaardt 🥵



Watch #ENGvSA LIVE in your region, #CWC25 broadcast details here ➡️ https://t.co/ULC9AuHQ4P pic.twitter.com/Qjlhdx4Nk9 — ICC (@ICC) October 29, 2025

लौरा ने बनाए कई रिकॉर्ड

इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां अपने नाम कर लीं. सबसे पहले, वे महिला विश्व कप नॉकआउट मुकाबले में शतक लगाने वाली पहली कप्तान बन गईं. इससे पहले किसी कप्तान ने सेमीफाइनल या फाइनल जैसे बड़े मैच में यह कारनामा नहीं किया था.

लौरा ने भारत की महान बल्लेबाज़ मिताली राज (Mithali Raj) के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. उन्होंने मिताली के साथ ODI विश्व कप में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (13) का रिकॉर्ड साझा किया. फर्क सिर्फ इतना है कि लौरा ने यह कमाल केवल 23 मैचों में कर दिखाया, जबकि मिताली को ऐसा करने में ज्यादा मुकाबले लगे थे.

इतना ही नहीं, लौरा 2025 विश्व कप की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं. उन्होंने 8 मैचों में 470 रन बनाए हैं, औसत 67 का रहा है, जिसमें 3 अर्धशतक और 1 शतक शामिल हैं.

5000 रन भी पूरे किए

एक और बड़ी उपलब्धि उनके नाम जुड़ी. वे दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने महिला वनडे क्रिकेट में 5000 रन पूरे किए. यह उपलब्धि हासिल करने के साथ ही उन्होंने महिला वनडे इतिहास में छठा स्थान हासिल कर लिया है. उनसे आगे सिर्फ मिताली राज, शार्लेट एडवर्ड्स, सूज़ी बेट्स, स्टेफनी टेलर और स्मृति मंधाना हैं.

क्रिकेट जगत में लौरा की इस पारी की तुलना भारत की हरमनप्रीत कौर की 2017 विश्व कप सेमीफाइनल वाली ऐतिहासिक 171 रन की पारी से की जा रही है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अकेले दम पर भारत को फाइनल में पहुंचाया था.

