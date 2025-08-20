scorecardresearch
 

ICC Rankings: आईसीसी ने किया रोहित-कोहली के साथ ब्लंडर, फ‍िर सुधारी गलती... इस बुजुर्ग ख‍िलाड़ी को दी रैकिंग में जगह

ICC ODI Ranking Correction: ICC ने बुधवार खिलाड़ियों की रैंकिंग अपडेट की, जिसमें तकनीकी गड़बड़ी के चलते हैरान करने वाले बदलाव देखने को मिले. इस लिस्ट में टीम इंडिया के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह नहीं मिली, जबकि 54 साल के केन्या के ऑलराउंडर को अचानक रैंकिंग में शामिल कर लिया गया. बाद में ICC ने अपनी गलती सुधार ली.

ICC की ताजा रैंक‍िंग में एक बड़ा गड़बड़झाला देखने को म‍िला, जहां वनडे की ल‍िस्ट से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम गायब हो गया. (Photo: Reuters)
Rohit sharma, Virat Kohli ICC ODI rankings issue: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) ने बुधवार (20 अगस्त) को खिलाड़ियों की रैंकिंग अपडेट की, लेकिन इसमें एक बड़ा ब्लंडर भी सामने आया. यह ब्लंडर रोह‍ित शर्मा- विराट कोहली से जुड़ा हुआ था. 

वहीं ताजा रैकिंग में साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने एक बार फिर ODI गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 जगह हासिल कर ली. वहीं बल्लेबाजी और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी कई बदलाव हुए. 
 

ICC Rankings
ICC की रैंक‍िग ल‍िस्ट से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम नदारद था (Photo: ICC)

सवाल उठे... क्या र‍िटायर होने वाले हैं रोहित-कोहली?
अब समझ‍िए ICC ने क्या गड़बड़झाला किया. दरअसल, ODI रैंकिंग से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम गायब हो गया. पिछले अपडेट तक दोनों टॉप-4 बल्लेबाजों में थे, लेकिन नई लिस्ट में वे टॉप-100 में भी नहीं दिखे. आमतौर पर किसी खिलाड़ी का नाम तभी हटता है जब वह इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह रिटायर हो जाए. 

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा का ICC वनडे रैंकिंग में धमाका, बाबर आजम को दिया धक्का... शुभमन गिल नंबर 1 बैटर, कोहली-श्रेयस का भी जलवा

रोहित और कोहली भले ही टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वे अब भी ODI क्रिकेट खेल रहे हैं. ऐसे में उनका नाम गायब होना सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी के तहत हुआ, जिसे ICC ने सुधार लिया. रोह‍ित वनडे रैंक‍िंग में नंबर 2 तो विराट कोहली नंबर 4 बल्लेबाज हैं.  

हालांकि इससे स्वाभाविक रूप से यह भ्रम पैदा हो गया कि आखिर उनके नाम क्यों हटाए गए, जबकि किसी और खिलाड़ी पर इसका असर नहीं पड़ा. वहीं टी20I और टेस्ट रैंकिंग भी इस गड़बड़ी से प्रभावित नहीं हुईं. 

र‍िटायर होने वाले ख‍िलाड़ी ICC रैंकिंग में आए वापस... 
हालांकि जल्द ही यह भी सामने आया कि रैंकिंग में दूसरी तरह की दिक्कतें भी थीं_ कई खिलाड़ी जो या तो रिटायर हो चुके थे या फिर पिछले एक दशक से ODI फॉर्मेट नहीं खेले थे, वे भी रैंकिंग में दोबारा दिखाई देने लगे. इनमें केन्या के 54 साल के स्टीव टिकोलो भी शाम‍िल रहे. इसके अलावा एलेक्स ओबांडा, थॉमस ओडोयो, अंशु राठ, फाफ डु प्लेसिस, बाबर हयात, जेसन रॉय और तनमय मिश्रा जैसे नाम शामिल थे. 
 

ICC Rankings
ICC की रैंक‍िग ल‍िस्ट में बाद में सुधार हुआ, ज‍िसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम जोड़ द‍िया गया (Photo: ICC)

ICC ने बताया रैंकिंग में हुई गलती की हो रही जांच... 
वहीं Wisden.com ने जब इस मामले पर आईसीसी से संपर्क किया तो संस्था ने कहा कि इस हफ्ते की रैंकिंग में कई दिक्कतें आई हैं, जिनकी जांच की जा रही है. हालांकि  कुछ ही देर बाद तकनीकी गड़बड़ियां ठीक कर दी गईं और रैंकिंग को दोबारा अपडेट किया गया. इसमें इनएक्ट‍िव खिलाड़ियों को हटा दिया गया और रोहित शर्मा व विराट कोहली को पिछले हफ्ते वाली ही पोजिशन पर बहाल कर दिया गया.

---- समाप्त ----
