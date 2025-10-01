ICC T20I Rankings: अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोहली-रोहित भी नहीं कर सके ऐसा कमाल

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर रैंकिंग्स में नया इतिहास रच दिया है.एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के दम पर 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 931 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए, जो 2020 से इंग्लैंड के डेविड मलान (919) का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ है.

प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक ने टूर्नामेंट में 7 मैचों में 314 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत लगभग 45 और स्ट्राइक रेट 200 रहा. यह निरंतरता और आक्रामकता ही उन्हें टी20 बल्लेबाज़ों में नंबर-1 बनाए रखने का कारण बनी.

शर्मा ने सुपर फोर में श्रीलंका के खिलाफ 61 रन और बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन की पारी खेली, जिससे उनका रेटिंग स्कोर 931 तक पहुंचा. हालांकि फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ वे सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी पिछली पारियां भारत को खिताबी जीत की राह पर ले गईं.

कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा

इस प्रदर्शन से उन्होंने न केवल मलान को पीछे छोड़ा बल्कि भारतीय महान बल्लेबाज़ विराट कोहली के करियर-हाई 909 पॉइंट्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. यह भारत की नई टी20 आक्रामक रणनीति की सफलता का भी प्रतीक है, जिसमें टॉप ऑर्डर में शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाज़ी अहम भूमिका निभा रही है.

अन्य भारतीय खिलाड़ियों में भी रैंकिंग में बदलाव हुए

तिलक वर्मा: 28 पॉइंट्स की बढ़त, तीसरे स्थान पर, फिल सॉल्ट से 25 पॉइंट्स पीछे.

सूर्यकुमार यादव: खराब फॉर्म के चलते आठवें स्थान पर खिसके.

कुलदीप यादव: नौ स्थान की छलांग लगाकर गेंदबाज़ों की रैंकिंग में 12वें स्थान पर पहुंचे, फाइनल में चार विकेट लेने का इनाम मिला.

बता दें की टीम इंडिया ने एशिया कप में लगातार 7 मुकाबले जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया. इस सीरीज में भारत ने पाकिस्तान को तीन बार पटखनी दी. फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान का ही मुकाबला हुआ था, जिसे भारत ने 5 विकेट से जीता.

