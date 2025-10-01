scorecardresearch
 

Feedback

ICC T20I Rankings: अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोहली-रोहित भी नहीं कर सके ऐसा कमाल

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर रैंकिंग्स में नया इतिहास रच दिया है.एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के दम पर 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 931 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए, जो 2020 से इंग्लैंड के डेविड मलान (919) का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ है.

Advertisement
X
एशिया कप में अभिषेक शर्मा का कमाल (Photo: PTI)
एशिया कप में अभिषेक शर्मा का कमाल (Photo: PTI)

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर रैंकिंग्स में नया इतिहास रच दिया है.एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के दम पर 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 931 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए, जो 2020 से इंग्लैंड के डेविड मलान (919) का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ है.

प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक ने टूर्नामेंट में 7 मैचों में 314 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत लगभग 45 और स्ट्राइक रेट 200 रहा. यह निरंतरता और आक्रामकता ही उन्हें टी20 बल्लेबाज़ों में नंबर-1 बनाए रखने का कारण बनी.

शर्मा ने सुपर फोर में श्रीलंका के खिलाफ 61 रन और बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन की पारी खेली, जिससे उनका रेटिंग स्कोर 931 तक पहुंचा. हालांकि फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ वे सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी पिछली पारियां भारत को खिताबी जीत की राह पर ले गईं.

सम्बंधित ख़बरें

Jasprit Bumrah and Tilak Varma
बुमराह ने किया PAK का 'प्लेन क्रैश', फ‍िर सूर्या-त‍िलक ने दी मीठी गोली... इंडियन खिलाड़ियों ने लिए मजे  
Abhishek Sharma and Shubman Gill
टीम इंडिया ने मना डाला AI सेलिब्रेशन, सूर्या-शुभमन ने खूब लिए मजे, ट्रॉफी भी... 
Abhishek Shrama with Father Rajkumar Sharma
'शतक नहीं, जीत जरूरी...', भारत-PAK फाइनल पर अभ‍िषेक के पिता का ये बयान छू लेगा दिल  
ind vs pak
भारत का ‘ऑपरेशन एशिया कप’ सक्सेसफुल, पाकिस्तान ने फिर चाटी धूल, 9वीं बार बने चैम्पियन 
Wasim Akram
Asia Cup Final से पहले Wasim Akram ने दिया बड़ा बयान! 

यह भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड ध्वस्त, रोहित शर्मा की भी बराबरी की

कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा

इस प्रदर्शन से उन्होंने न केवल मलान को पीछे छोड़ा बल्कि भारतीय महान बल्लेबाज़ विराट कोहली के करियर-हाई 909 पॉइंट्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. यह भारत की नई टी20 आक्रामक रणनीति की सफलता का भी प्रतीक है, जिसमें टॉप ऑर्डर में शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाज़ी अहम भूमिका निभा रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मोहसिन नकवी का BCCI को एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने से इनकार, मीटिंग में जमकर बहस

अन्य भारतीय खिलाड़ियों में भी रैंकिंग में बदलाव हुए

तिलक वर्मा: 28 पॉइंट्स की बढ़त, तीसरे स्थान पर, फिल सॉल्ट से 25 पॉइंट्स पीछे.
सूर्यकुमार यादव: खराब फॉर्म के चलते आठवें स्थान पर खिसके.
कुलदीप यादव: नौ स्थान की छलांग लगाकर गेंदबाज़ों की रैंकिंग में 12वें स्थान पर पहुंचे, फाइनल में चार विकेट लेने का इनाम मिला.

बता दें की टीम इंडिया ने एशिया कप में लगातार 7 मुकाबले जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया. इस सीरीज में भारत ने पाकिस्तान को तीन बार पटखनी दी. फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान का ही मुकाबला हुआ था, जिसे भारत ने 5 विकेट से जीता.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement