मोहसिन नकवी का BCCI को एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने से इनकार, मीटिंग में जमकर बहस

दुबई में एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) की अहम बैठक में भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप ट्रॉफी विवाद ने नया मोड़ ले लिया. बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से माफी मांगी और माना कि जो कुछ हुआ, वह उचित नहीं था.

... लेकिन इसके बावजूद उन्होंने BCCI को एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने से साफ इनकार कर दिया. बैठक के दौरान इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कड़ी बहस हुई, और सूत्रों के मुताबिक माहौल बहुत गर्म रहा. नकवी ने BCCI से कहा कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को दुबई आकर ट्रॉफी लेने की जरूरत है. BCCI ने सवाल उठाया, 'जब आप वहां थे, तब उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली थी, अब क्या आप सोचते हैं कि वह खुद ट्रॉफी लेंगे?'

बैठक में हुए खुलासों के मुताबिक, नकवी ने माफी तो मांगी लेकिन ट्रॉफी और मेडल लौटाने के अपने रुख पर कायम रहे. इसके चलते क्रिकेट जगत में एशिया कप 2025 की ट्रॉफी विवाद की गूंज बढ़ गई है.

मोहसिन नकवी आज लाहौर के लिए रवाना होंगे, लेकिन इस विवाद का असर और प्रतिक्रिया कई दिनों तक मीडिया और फैन्स के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी. सूत्रों ने बताया कि ACC के भीतर भी इस मसले को लेकर मतभेद थे, और बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की.

एशिया कप 2025 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. लेकिन मैच के बाद का नजारा सबको चौंका गया. भारतीय टीम ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन ट्रॉफी के बिना. टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया.

इसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए. भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही साफ कह दिया था कि वे नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे और चाहते थे कि ट्रॉफी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के वाइस-चेयरमैन से दी जाए. लेकिन नकवी ने इसे मानने से मना कर दिया.

मैच जीतने के बावजूद भारतीय खिलाड़ी लगभग एक घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन अंत में बिना ट्रॉफी के ही ड्रेसिंग रूम लौट गए. यह घटना क्रिकेट जगत में काफी चर्चा का विषय बनी.

'नकवी या तो PCB अध्यक्ष या गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें'

उधर, पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को खुला संदेश दिया है कि उन्हें या तो PCB का कार्यभार संभालना चाहिए या फिर पाकिस्तान के गृह मंत्रालय का, क्योंकि “मेन इन ग्रीन” यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पूरा ध्यान और समय देने की आवश्यकता है.

आफरीदी ने कहा, 'ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पद हैं और दोनों ही बड़ी जिम्मेदारियों वाले काम हैं. PCB और गृह मंत्रालय पूरी तरह अलग हैं, इसलिए इन्हें अलग-अलग संभालना चाहिए. पाकिस्तान क्रिकेट को विशेष ध्यान और समय चाहिए. नकवी पूरी तरह से सलाहकारों पर भरोसा नहीं कर सकते. वर्तमान सलाहकार उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे हैं, और नकवी खुद मानते हैं कि उन्हें क्रिकेट की पूरी जानकारी नहीं है. उन्हें ऐसे सक्षम और अनुभवी सलाहकार नियुक्त करने होंगे, जो खेल को अच्छी तरह जानते हों.'

