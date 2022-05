ICC T20 Ranking: टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा, वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया कोसों दूर

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (4 मई) को टीमों की टी20 रैंकिंग जारी की है. इसमें टीम इंडिया ने अपना दबदबा कायम रखा है. इस वार्षिक रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम दूसरे नंबर पर काबिज है.

टीम इंडिया का टी20 सीरीज में काफी शानदार प्रदर्शन रहा है. हालांकि पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का निराशाजनक प्रदर्शन रहा था. टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. जबकि ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता था और वह चैम्पियन रही थी. टी20 रैंकिंग में यही चैम्पियन टीम भारत से कोसों दूर यानी 5वें नंबर पर है.

टी20 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम न्यूजीलैंड टॉप-5 से बाहर

टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया के 270 पॉइंट्स हैं. जबकि दूसरे नंबर पर काबिज इंग्लैंड के 265 अंक हैं. पाकिस्तान (261) तीसरे और साउथ अफ्रीकी टीम (253) चौथे नंबर पर है. डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के 251 अंक हैं और वह 5वें नंबर पर है. साथ ही वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली न्यूजीलैंड टीम 250 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम को ताजा रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ है. वरना यह चैम्पियन टीम छठे नंबर पर काबिज थी. साउथ अफ्रीकी टीम ने एक स्थान की छलांग लगाई है, जबकि न्यूजीलैंड को दो स्थान का नुकसान हुआ है. वेस्टइंडीज अपने स्थान पर बरकरार है.

🔹 Top spot retained

🔹 Changes in the No.4, 5, 6 spots

🔹 Number of ranked teams reduced



The annual update to the @MRFWorldwide ICC Men’s T20I Team Rankings is here 👇https://t.co/mxOrPyaKPz