ICC T20 World Cup 2022 Full Schedule: T-20 वर्ल्डकप 2022 का शेड्यूल जारी, फिर होगी भारत-पाकिस्तान की महाजंग

ICC T20 World Cup 2022 Full Schedule: ऑस्ट्रेलिया में साल 2022 में होने वाले टी-20 वर्ल्डकप 2022 का शेड्यूल जारी हो गया है. ऑस्ट्रेलिया ही मौजूदा टी-20 वर्ल्डकप चैम्पियन है, ऐसे में अगला महामुकाबला उसके ही घर पर हो रहा होगा. एक बार फिर टी-20 वर्ल्डकप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा.



आईसीसी द्वारा शुक्रवार सुबह नया शेड्यूल जारी किया गया है, टी-20 वर्ल्डकप की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी. जबकि सुपर-12 राउंड की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी. जबकि टीम इंडिया 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ भिड़ेगी.



टी-20 वर्ल्डकप 2022 में भारत के मुकाबले



• भारत बनाम पाकिस्तान, 23 अक्टूबर (मेलबर्न)

• भारत बनाम ग्रुप ए रनर-अप, 27 अक्टूबर (सिडनी)

• भारत बनाम साउथ अफ्रीका, 30 अक्टूबर (पर्थ)

• भारत बनाम बांग्लादेश, 2 नवंबर (एडिलेड)

• भारत बनाम ग्रुप बी विनर, 6 नवंबर (मेलबर्न)

