ICC Tournaments: Pakistan में 3 दशक बाद होगा कोई ICC इवेंट, जानें भारत में कब होगा अगला WC?

ICC World Cup Venues: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की तरफ से अगले 10 साल के सभी बड़े इवेंट्स के आयोजकों का ऐलान कर दिया गया है. खास बात ये है कि पाकिस्तान करीब 3 दशक के बाद कोई आईसीसी इवेंट को होस्ट करेगा. साल 2025 में पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी कराने की बात कही गई है.

साल 1996 के बाद यानी 29 साल के बाद ये पहला मौका है, जब पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट होगा. 1996 में पाकिस्तान ने भारत, श्रीलंका के साथ मिलकर 50 ओवर का वर्ल्डकप आयोजित किया था. इस वर्ल्डकप को श्रीलंका ने जीता था.

आईसीसी द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें 2024 का टी-20 वर्ल्डकप अमेरिका और वेस्टइंडीज़ में करवाया जाएगा. अमेरिका में पहली बार क्रिकेट का कोई बड़ा इवेंट आयोजित किया जाएगा. जबकि भारत में 2026 का टी-20 वर्ल्डकप आयोजित होगा.

कब कहां होगा, कौन-सा आईसीसी इवेंट... (पुरुष)



• जून 2024 टी-20 वर्ल्डकप– अमेरिका, वेस्टइंडीज़

• फरवरी 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी- पाकिस्तान

• फरवरी 2026 टी-20 वर्ल्डकप- भारत, श्रीलंका

• अक्टूबर 2027 50 ओवर वर्ल्डकप- साउथ अफ्रीका, नामीबिया, साउथ अफ्रीका

• अक्टूबर 2028 टी-20 वर्ल्डकप- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड

• अक्टूबर 2029 चैम्पियंस ट्रॉफी- भारत

• जून 2030 टी-20 वर्ल्डकप- इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड

• अक्टूबर 2031 50 ओवर वर्ल्डकप- भारत, बांग्लादेश

Are you ready for the best-ever decade of men’s white-ball cricket?



Eight new tournaments announced 🔥

14 different host nations confirmed 🌏

Champions Trophy officially returns 🙌https://t.co/OkZ2vOpvVQ pic.twitter.com/uwQHnna92F