IPL Auction 2023 Harry Brook: कौन है 13.25 करोड़ में बिकने वाला प्लेयर, जिसके लिए मची ऑक्शन में मारामारी

IPL Auction 2023 Harry Brook: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 सीजन के लिए कोच्चि में मिनी ऑक्शन हुआ. इस नीलामी में इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने तबाही मचा दी है. इंग्लैंड के इस बल्लेबाज को खरीदने के लिए आईपीएल की सभी टीमों में जमकर मारामारी मची. हर किसी ने हैरी ब्रूक पर बढ़ चढ़कर बोली लगाई. यह वही प्लेयर है, जिसने हाल ही में पाकिस्तान दौरे पर अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए जमकर रन बनाए थे.

इस आक्रामक बल्लेबाज हैरी ब्रूक की बेस प्राइस डेढ़ करोड़ रुपये रखी गई थी. मगर इस इंग्लिश बल्लेबाज को खरीदने के लिए राजस्थान रॉयल्स (RR), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच जमकर लड़ाई हुई.

हैदराबाद टीम ने हैरी ब्रूक को खरीदा

मगर आखिर में हैदराबाद टीम ने बाजी मारी और उसने 13.25 करोड़ रुपये की बोली लगाकर हैरी ब्रूक को अपनी टीम में शामिल कर लिया है. 23 साल के इस प्लेयर का यह पहला आईपीएल सीजन रहेगा. वह पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे.

इस तरह तीन टीमों के बीच चली जंग

बता दें कि जब नीलामी में हैरी ब्रूक का नाम सामने आया, तो उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए पहली बोली राजस्थान रॉयल्स ने लगाई. इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उनके लिए दूसरी बोली लगाई. दोनों के बीच लगातार बोली चली. आखिर में आरसीबी ने 4.80 करोड़ रुपये तक बोली लगाई और इसके बाद आगे नहीं बढ़े.

