scorecardresearch
 

Feedback

Asia Cup Final: PAK की हार के सबसे बड़े विलेन बने हारिस रऊफ, टीम इंडिया ने जमकर की धुनाई

एशिया कप में टीम इंडिया ने तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी देकर खिताब अपने नाम कर लिया है. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने हारिस रऊफ की जमकर खबर ली. केवल 15 गेंदों में रऊफ ने 50 रन खर्च कर दिए.

Advertisement
X
हारिस रऊफ को भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर कूटा (Photo: ITG)
हारिस रऊफ को भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर कूटा (Photo: ITG)

एशिया कप में टीम इंडिया ने तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी देकर खिताब अपने नाम कर लिया है. सुपर-4 के मुकाबले में दोनों टीमों में जबरदस्त तल्खी देखने को मिली थी. विवाद तब बढ़ा था जब मैदान पर ही हारिस रऊफ ने प्लेन सेलिब्रेशन किया था. लेकिन फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के प्लेयर्स ने हारिस रऊफ के हर एक्शन का जवाब दिया है. पहले बुमराह ने उन्हें आउट करने के बाद प्लेन सेलिब्रेशन किया. इसके बाद जब हारिस बॉलिंग के लिए आए तो वो पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन साबित हुए.

हारिस रऊफ बने सबसे बड़े विलेन

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे. रऊफ 6 रन बनाकर बोल्ड हुए थे. उन्हें बुमराह ने बोल्ड किया था. इसके बाद बुमराह का सेलिब्रेशन भी चर्चा में आया था. लेकिन जब रऊफ गेंदबाजी के लिए आए तो भारतीय बल्लेबाजों ने भारी दबाव के बावजूद उन्हें आड़े हाथों लिया.

रऊफ ने 3.4 ओवर की गेंदबाजी की. यानी की रऊफ ने कुल 22 गेंद फेंकी और भारतीय प्लेयर्स ने उन्हें 50 रन जड़ दिए. रऊफ कोई विकेट भी नहीं चटका सके. यानी पाकिस्तान के सबसे अनुभवी गेंदबाज ही इस हार के विलेन रहे. 

बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने तीसरी बार पाकिस्तान को रौंदा है. तिलक वर्मा ने इस फाइनल मुकाबले में 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जो लंबे समय से तक याद की जाएगी. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेंद खेलकर छा गए रिंकू सिंह... विनिंग शॉट लगाकर लिखी भारत की विजय गाथा

आखिरी दो ओवर का रोमांच

पाकिस्तान के 147 रनों के जवाब में उतरी टीम इंडिया को 20 के स्कोर पर ही 3 झटके लग गए थे. लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने एक छोर संभाला और संजू के साथ शानदार बल्लेबाजी की. संजू के आउट होने के बाद तिलक ने शिवम दुबे के साथ अच्छी पारी खेली. लेकिन एक समय पर भारत को 2 ओवर में जीत के लिए 17 रन चाहिए थे.

यह भी पढ़ें: ‘मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, भारत जीता’, पाकिस्तान पर जीत के बाद PM मोदी का पोस्ट

19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे आउट हो गए. इसके बाद आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे. रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आए. पहली गेंद पर तिलक ने 2 रन लिए. दूसरी गेंद पर तिलक ने छक्का लगाया और तीसरी गेंद पर सिंगल लिया. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू आए. उन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ा और भारत को जीत दिला दी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement