‘मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, भारत जीता’, पाकिस्तान पर जीत के बाद PM मोदी का पोस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. भारत की जीत के बाद लोग सोशल मीडिया पर जश्न मनाते हुए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को अपने खास अंदाज में जीत की बधाई दी है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उनका दबदबा कायम रहा. मैं कामना करती हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए.'

My heartiest congratulations to Team India for winning the Asia Cup cricket tournament. The team did not lose any match in the tournament, marking its dominance in the game. I wish Team India sustained glory in the future. — President of India (@rashtrapatibhvn) September 28, 2025

'मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर'

पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर... नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को जीत की बधाई.'

#OperationSindoor on the games field.



Outcome is the same - India wins!



Congrats to our cricketers. — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

पीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बीजेपी नेता अमित मालवीय समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी है.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैम्पियन रहेगा. भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई.

पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा!

Congratulations India 🇮🇳 pic.twitter.com/ATuefWPSjA — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 28, 2025

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए इस जीत को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत का विजय तिलक. आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ एशिया कप फाइनल नहीं, बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया. तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को ऐतिहासिक बना दिया.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई देते कहा कि एकता जीत की बुनियाद होती है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'एकता जीत की बुनियाद होती है. एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं!'

एकता जीत की बुनियाद होती है। एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ़ व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ! — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 28, 2025

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा, भारत ने एशिया कप जीत लिया है. हमने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीन बार धूल चटाई है.

भारत ने 9वीं बार जीता एशिया कप

एशिया कप के इतिहास में भारत क्रिकेट टीम सबसे सफल टीम है, जिसने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और अब 2025 में 9वीं बार खिताब जीता है. ये गौतम गंभीर के कोचिंग में दूसरा लगातार व्हाइट बॉल का खिताब है.

