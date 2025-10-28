scorecardresearch
 

Feedback

IND vs AUS: 'हार्दिक की चोट ने बिगाड़ा टीम बैलेंस', पठान ने प्लेइंग-11 को लेकर दी ये खास सलाह

इरफान पठान ने कहा कि हार्दिक पंड्या की चोट से भारत का टीम संतुलन बिगड़ा है. उन्होंने अपनी प्लेइंग XI में पंड्या की जगह शिवम दुबे को शामिल किया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तीन तेज़ गेंदबाजों और एक स्पिनर के साथ उतरना चाहिए. कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के बीच चयन को उन्होंने कठिन फैसला बताया.

Advertisement
X
एशिया कप में फाइनल से पहले चोटिल हुए थे हार्दिक पंड्या (Photo: Getty)
एशिया कप में फाइनल से पहले चोटिल हुए थे हार्दिक पंड्या (Photo: Getty)

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि हार्दिक पंड्या की चोट आगामी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज़ (शुरू 28 अक्टूबर, बुधवार से) में टीम इंडिया के संतुलन पर बड़ा असर डालेगी. हार्दिक पंड्या को इस साल एशिया कप के दौरान बाएं जांघ में चोट लगी थी, जिसके चलते वे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल नहीं खेल पाए थे. तब से अब तक वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए हैं.

उनकी गैरमौजूदगी में भारत ने एशिया कप फाइनल में शिवम दुबे को नई गेंद सौंपी थी. इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'हार्दिक के चोटिल होने से टीम का बैलेंस बदल गया है. अब नई गेंद कौन फेंकेगा? एशिया कप फाइनल में शिवम दुबे ने ओपनिंग की. क्या वही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा?'

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर की अब कैसी है हालत, सूर्यकुमार यादव ने दिया हेल्थ अपडेट, कहा-वो मैसेज का जवाब...

सम्बंधित ख़बरें

Virat kohli out in Perth ODI 2025
कवर ड्राइव मारना भूले कोहली! ऑस्ट्रेल‍िया में द‍िखी पुरानी दिक्कत, ऑफ स्टम्प की गेंद पर हो रहे लाचार  
Gautam Gambhir and Yuvraj Singh
'अर्जन वैली ने...', युवराज ने गंभीर को किया 'एन‍िमल' स्टाइल में बर्थडे व‍िश 
India's Virat Kohli (R) and Rohit Sharma
उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा... ROKO के फ्यूचर पर बोले पठान 
Arshdeep Singh
फाइनल में अर्शदीप का खेलना क्यों जरूरी? इरफान की ये सलाह दूर करेगी टीम इंडिया की टेंशन 
Sahibzada Farhan, Haris rauf in IND vs PAK Super 4 Asia Cup 2025 Match
'ये नया इंड‍िया है, जो छेड़ता है...', PAK टीम की बदतमीजी पर भड़के पठान, रऊफ-फरहान की लगाई क्लास  

ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर रणनीति

इरफान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में तीन तेज़ गेंदबाज़ों (fast bowlers) की जरूरत होती है, क्योंकि वहां स्पिनरों की भूमिका सीमित रहती है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तीन पेसर जरूरी हैं. वहां तीन स्पिनरों की जरूरत नहीं है जैसे दुबई में होती है. मैं तीन तेज़ गेंदबाज और एक स्पिनर के साथ जाऊंगा.

Advertisement

 इरफान पठान की पसंदीदा प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती. इरफान ने कहा, 'यह टीम बल्लेबाजी में नंबर 8 तक गहराई देती है और गेंदबाजी में भी अच्छा वैरायटी प्रदान करती है.'

यह भी पढ़ें: टीम इंड‍िया टपका रही खूब कैच? रिपोर्टर का सवाल सुन सूर्या हुए परेशान, फ‍िर...

इरफान का मानना है कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के बीच चयन कठिन फैसला होगा. दोनों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं है, लेकिन मैं वरुण को चुनूंगा क्योंकि उनके पास ‘मिस्ट्री फैक्टर’ है. खासकर अगर भारत पावरप्ले में स्पिन का उपयोग करना चाहता है. हालांकि टीम कुलदीप के साथ भी जाती है तो वो भी ठीक है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement