6,6,6,6... हार्दिक पंड्या ने बैटिंग से मचाया धमाल, दो महीने बाद किया तूफानी कमबैक

हार्दिक पंड्या ने चोट से लौटते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए 42 गेंदों पर नाबाद 77 रन बनाए और टीम को पंजाब के खिलाफ 223 रन का लक्ष्य आसानी से चेज़ कराने में बड़ा योगदान दिया. हालांकि गेंदबाजी में वे महंगे साबित हुए, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी उनकी सफल और शानदार वापसी का सबूत बनी.

इंजरी के 2 महीने बाद हार्दिक पंड्या ने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किया कमबैक (Photo: ITG)
एशिया कप फाइनल से पहले हार्दिक पंड्या इंजरी के चलते टीम से बाहर हो गए थे. उनकी वापसी को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकिन अब हार्दिक पंड्या ने मैदान पर वापसी कर ली और वो अभी धमाकेदार अंदाज में. ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने मंगलवार, 2 दिसंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खेलते हुए 77 रनों की जबरदस्त पारी खेली. उनकी इस पारी के दम पर उनकी टीम ने पंजाब के खिलाफ जीत दर्ज की.

दो महीने क्रिकेट से दूर रहे हार्दिक

हार्दिक एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ भारत के मैच के बाद से चोट के कारण बाहर थे. ऑलराउंडर को क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी थी, जिसके चलते वे दो महीने से ज्यादा समय तक मैदान से दूर रहे. उनकी फिटनेस और वापसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी.

बड़ौदा के इस खिलाड़ी ने बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास किया था, जिसके बाद उन्होंने SMAT 2025 में वापसी की. उनकी वापसी का पहला मैच एक मजबूत पंजाब टीम के खिलाफ था, जिससे यह मुकाबला और भी खास बन गया.

SMAT: पंजाब बनाम बड़ौदा

मंगलवार को हैदराबाद में खेले गए मैच में हार्दिक की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही और उन्होंने अपने चार ओवर में 52 रन दे दिए. उन्हें केवल एक सफलता मिली. अनमोलप्रीत सिंह का विकेट. पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 222 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

अभिषेक शर्मा ने पंजाब की पारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सिर्फ 19 गेंदों पर 50 रन की शानदार पारी खेली, जिससे टीम को तेज शुरुआत मिली.

बड़ौदा ने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत की. विष्णु सोलंकी और शशवत रावत ने सिर्फ 5.1 ओवर में 66 रन जोड़कर शुरुआती दबाव कम कर दिया. विष्णु सोलंकी के आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या क्रीज़ पर आए, उस समय बड़ौदा 7.2 ओवर में 92 रन पर 2 विकेट खोकर मजबूत स्थिति में था.

7 चौके और 4 छक्के जड़े

इसके बाद हार्दिक ने मोर्चा संभाला और 42 गेंदों पर नाबाद 77 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. उनकी यह दमदार बल्लेबाजी बड़ौदा को 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.1 ओवर में जीत दिलाने में निर्णायक साबित हुई. यह ऑलराउंडर के लिए एक यादगार वापसी थी.

उनकी इस पारी के बाद माना जा रहा है कि हार्दिक पंड्या की भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में वापसी हो सकती है. 5 मैचों की इस सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से होने जा रहा है.

---- समाप्त ----
