8 चौके, 7 छक्के और 42 गेंद में शतक... सरफराज ने IPL नीलामी से पहले उड़ाया गर्दा

सरफराज खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए 47 गेंदों में अपना पहला टी20 शतक लगाया. उन्होंने 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद पारी खेलकर टीम को 220 रन तक पहुंचाया. IPL ऑक्शन से पहले उनका यह प्रदर्शन उनकी बोली बढ़ा सकता है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सरफराज ने मचाया तूफान (Photo: ITG)
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सरफराज ने मचाया तूफान (Photo: ITG)

आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कई खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर रहे हैं. इसी बीच, मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने ऐसा तूफानी कमाल कर दिया कि पूरे टूर्नामेंट की चर्चा उनका नाम लिए बिना अधूरी है. सरफराज जिन्हें अक्सर टेस्ट फॉर्मेट का खिलाड़ी कहा जाता है, उन्होंने टी20 में भी साबित कर दिया कि छोटे फॉर्मेट में भी उनका बल्ला किसी से कम नहीं.

47 गेंदों में शतक, मुंबई की 220 रन की विशाल पारी

असम के खिलाफ हुए मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तेज शुरुआत की, हालांकि आयुष म्हात्रे जल्दी आउट हो गए. आउट होने से पहले उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 21 रन ठोककर पारी को रफ्तार जरूर दी. इसके बाद क्रीज़ पर आए सरफराज खान और उनके साथ थे कप्तान अजिंक्य रहाणे.

सरफराज के नाम पहला टी20 शतक

सरफराज ने पहले तेजी से अर्धशतक पूरा किया और फिर और भी आक्रामक होते हुए महज 47 गेंदों में अपना पहला टी20 शतक जड़ दिया. उनकी पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. रहाणे ने 32 गेंदों पर 42 रन बनाए, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 12 गेंदों में 20 रन की पारी खेली.

सरफराज आख़िर तक नाबाद रहे और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 220 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया.

IPL नीलामी से पहले बढ़ी उम्मीदें

डोमेस्टिक क्रिकेट में कई बार बड़ी पारियां खेलने के बावजूद यह सरफराज की टी20 करियर की पहली सेंचुरी है. IPL में अब तक उनका प्रदर्शन बहुत बड़ा नहीं रहा है, लेकिन इस फॉर्म को देखकर यह तय है कि नीलामी में उन पर कई फ्रेंचाइज़ी की निगाहें टिक सकती हैं.

