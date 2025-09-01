'वो भारत का X फैक्टर, एशिया कप में उसकी कमी खलेगी...', हरभजन ने बताई टीम की बड़ी खामी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एशिया कप 2025 की 15 सदस्यीय टीम से बाहर किए जाने पर हैरानी जताई है. अजीत आगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने 19 अगस्त को टीम का ऐलान किया था, जिसके बाद से इस फैसले पर काफी चर्चा हो रही है. हरभजन का मानना है कि अगर सिराज टीम में होते तो भारत का गेंदबाजी आक्रमण और भी मज़बूत लगता.
सिराज ने हाल ही में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में भारत की 2-2 से बराबरी कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी. लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे लगता है सिराज का नाम टीम में होना चाहिए था. उन्होंने हाल की सीरीज़ (इंग्लैंड के खिलाफ) में बेहतरीन गेंदबाज़ी की. अगर वह टीम में होते तो गेंदबाज़ी और मजबूत दिखती. सिराज का X-factor टीम मिस कर सकती है.'
हालांकि, माना जा रहा है कि सिराज को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बाद आराम दिया गया है क्योंकि UAE की पिचें स्पिनर्स को ज़्यादा मदद करेंगी. टीम के पास पहले से ही जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या जैसे पेस विकल्प मौजूद हैं.
सिराज ने आखिरी बार भारत के लिए श्रीलंका दौरे (जुलाई 2024) में खेला था. दिलचस्प बात यह है कि प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने IPL 2025 में पर्पल कैप जीती थी, रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल हैं जबकि हर्षित राणा को मुख्य टीम में जगह मिली है. भारत अपना एशिया कप अभियान 10 सितंबर को UAE के खिलाफ शुरू करेगा.
भारत की टीम (Asia Cup 2025): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह
स्टैंडबाय खिलाड़ी: यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल