Happy Birthday Chris Gayle: 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल के नाम T20 वर्ल्ड कप में ये बड़ा रिकॉर्ड, बगैर संन्यास कहां हैं गायब?

Happy Birthday Chris Gayle: वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर और 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से विख्यात क्रिस गेल आज (21 सितंबर) 43 साल के हो गए हैं. अपने 23 साल के क्रिकेटिंग करियर में क्रिस गेल ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जो अब तक अटूट हैं. टीम में गेल का नाम ही विपक्षी गेंदबाजों में डर फैलाने के लिए काफी होता है.

गेल ने टी20 फॉर्मेट में खासकर सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा है. शायद ही विश्व में ऐसा कोई गेंदबाज हो, जो गेल के सामने आया और उसकी पिटाई ना हुई हो. 43 साल की उम्र में भी गेल ने अब तक क्रिकेट संन्यास नहीं लिया है.

टी20 वर्ल्ड कप का पहला शतक गेल के नाम

संन्यास नहीं लेने के बाजवूद गेल को वेस्टइंडीज टीम में जगह नहीं मिल रही है. इसका कारण है कि अब उनका खेल उम्र के साथ कमजोर होता चला गया है. अब उनके बल्ले में वो धार नजर नहीं आ रही है. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी. उस पहले सीजन में भले ही टीम इंडिया चैम्पियन बनी हो, लेकिन गेल ने अपना जादू बिखेर दिया था. टी20 वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी गेल के नाम ही दर्ज है. टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 9 शतक लग चुके हैं, जिनमें से गेल ने सर्वाधिक दो शतक जमाए.

गेल ने अपने जन्म दिन से ठीक 10 दिन पहले यानी 11 सितंबर 2007 को यह शतक जमाया था. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 57 बॉल पर 117 रनों की आक्रामक पारी खेली थी. क्रिस गेल शतक के बाजवूद जोहानिसबर्ग में खेला गया यह मैच नहीं जिता सके थे. अफ्रीकी टीम ने 8 विकेट से यह मैच जीता था.

Happy Birthday to the finest & Greatest Hard hitter in the world Universe Boss, The guy who has feared many teams by his Bat and by his lofted shots, One of the legendary batsman, HBD Chris Gayle 333.#CricketTwitter #ChrisGayle pic.twitter.com/LjtLCHAIe0