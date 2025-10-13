scorecardresearch
 

लड़की ने जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़... IND vs WI मैच में दिल्ली स्टेडियम का वीडियो वायरल

दूसरे टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज ने भारत को 121 रन का लक्ष्य दिया. जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) ने शतक लगाकर टीम को संघर्षपूर्ण वापसी दिलाई. अंतिम विकेट के लिए जस्टिन ग्रेव्स और जेडन सील्स ने 79 रन की साझेदारी की. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.

लाइव मैच में लड़की ने जड़े थप्पड़ (Photo: SS/Twitter)
दिल्ली में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को भारत को वेस्टइंडीज से निराशा हाथ लगी. मेज़बानों ने फॉलो-ऑन लागू किया, लेकिन वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में शानदार जुझारूपन दिखाया. जॉन कैंपबेल और शाई होप ने शतक लगाकर टीम को संघर्षपूर्ण वापसी दिलाई. इसके चलते वेस्टइंडीज ने भारत को श्रृंखला में क्लीन स्वीप के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दर्शकों ने वेस्टइंडीज की यह लीड और संघर्ष देखा. लेकिन इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें स्टेडियम में बैठी एक लड़की अपने करीब बैठे एक लड़के को ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ती दिख रही है. यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

लड़की जड़ रही है थप्पड़

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं की जहां एक ओर मैदान पर भारतीय गेंदबाज विंडीज को ऑलआउट करने की कोशिश में लगे हैं. वहीं, दूसरी ओर स्टेडियम में बतौर दर्शक बैठी एक लड़की अपने साथ बैठे एक लड़के को थप्पड़ जड़ रही है. हालांकि, ये थप्पड़ मजाकिया अंदाज में थे. लेकिन लड़के का दर्द साफतौर पर देखा जा सकता है. इसपर यूजर्स खूब कमेंट कर रहे हैं.

ऐसा रहा है मैच का हाल

वेस्टइंडीज को चौथे दिन के अंतिम सत्र में ऑल आउट कर भारत को 121 रन का लक्ष्य मिला. इस पारी में वेस्टइंडीज 212/2 से 311/9 तक गिर गई थी, लेकिन अंतिम विकेट के लिए जस्टिन ग्रेव्स (50*) और जेडन सील्स (32) ने 79 रन की साझेदारी कर भारत को दबाव में रखा. जसप्रीत बुमराह (3/44) ने सील्स को आउट कर वेस्टइंडीज को 390 रन पर ऑल आउट किया.

यह भी पढ़ें: टीम से बाहर थे, IPL में भी पस्त थे... फिर अचानक कुलदीप ने घुमा दी करियर की 'रिवर्स स्पिन'

वेस्टइंडीज ने इस टूर की अपनी अंतिम पारी में अपने बल्लेबाजों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का परिचय दिया. ओपनर जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) ने शतक जड़े और तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी कर टीम की वापसी की अगुआई की. दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट गंवाकर 63 रन बना लिए थे. लेकिन अब इस मुकाबले का नतीजा पांचवें दिन आएगा. भारत को जीत के लिए 58 रनों की दरकार है.

---- समाप्त ----
