टीम से बाहर थे, IPL में भी पस्त थे... फिर अचानक कुलदीप ने घुमा दी करियर की 'रिवर्स स्पिन'

कुलदीप यादव... वो चाइनामैन गेंदबाज जिसका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू मार्च 2017 में हुआ था. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुलदीप आठ साल से ज्यादा के अपने टेस्ट करियर में अब तक केवल 15 मुकाबले खेल सके हैं. कुलदीप लगातार टीम से ड्रॉप होते रहे हैं. वनडे और टी20 इंटरनेशनल में भी उनकी जगह लगातार पक्की नहीं रही है.

हालिया इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी. उस सीरीज में कुलदीप यादव को एक भी मुकाबले में भाग नहीं लेने का मौका नहीं मिला था. लगातार बेंच पर बैठे रहने से कोई भी खिलाड़ी थोड़ा तनाव में आ सकता है, लेकिन कुलदीप को खुद पर काफी भरोसा था कि उन्हें एशियाई कंडीशन्स में जरूर चांस मिलेगा.

इसके बाद जब एशिया कप 2025 की बारी आई, तो कुलदीप यादव भारतीय टीम के फ्रंटलाइन स्पिनर बनकर उभरे. बाएं हाथ के इस फिरकी गेंदबाज ने साबित कर दिया कि वे टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं. उस टूर्नामेंट में कुलदीप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई. कुलदीप ने एशिया कप 2025 में कुल 7 मैचों में 9.29 की औसत से 17 विकेट चटकाए. टी20 एशिया कप के एक संस्करण में ये किसी गेंदबाज के लिए सर्वाधिक विकेट रहे.

अब दिल्ली टेस्ट में खोला 'पंजा'

जब-जब कुलदीप यादव को चांस मिला, उन्होंने खुद को साबित किया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भी कुलदीप की फिरकी ने जमकर धूम मचाई है. कुलदीप यादव ने पहली पारी में पांच विकेट झटके, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका पांचवां 5 विकेट हॉल रहा.

विकेट लेने के बाद शुभमन गिल के साथ जश्न मनाते कुलदीप यादव. (Photo: AFP/Getty Images)

कुलदीप यादव ऐसे दूसरे बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर (चाइनामैन बॉलर) हैं, जिन्होंने टेस्ट में पांच बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए. कुलदीप से पहले इंग्लैंड के स्पिनर जॉनी वार्डले ने यह उपलब्धि हासिल की थी. इस प्रदर्शन के साथ कुलदीप ने साउथ अफ्रीका के पूर्व स्पिनर पॉल एडम्स को पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने चार बार टेस्ट पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट झटके थे.

कुलदीप यादव इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं. पिछले आईपीएल सीजन में कुलदीप ने शुरुआती कुछ मैचों में अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन धीरे-धीरे उनकी फॉर्म में गिरावट आई थी. दिल्ली कैपिटल्स भी एक समय अंकतालिका में ऊपर थी, लेकिन बाद के मैचों में कुलदीप की तरह टीम का परफॉर्मेंस भी गिरा और वो प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई थी. कुलदीप ने आईपीएल 2025 में कुल 14 मैच खेलकर 24.06 की औसत से 15 विकेट झटके थे.

कुलदीप दो बार ले चुके हैट्रिक

कुलदीप यादव ने अब तक भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों प्रारूपों में कुल 335 विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 15 टेस्ट, 123 वनडे और 47 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. वनडे क्रिकेट में कुलदीप दो बार हैट्रिक लेने का कारनामा कर चुके हैं. कुलदीप ने पहली बार 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में और दूसरी बार 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखपत्तनम वनडे में हैट्रिक ली.

30 साल के कुलदीप यादव टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का पार्ट रह चुके हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप के लिए साल 2025 अब तक शानदार रहा है. कुलदीप ने इस साल तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 16 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38 विकेट झटके. अपने एक्शन में सुधार और मानसिक मजबूती के साथ कुलदीप ने खुद को फिर से साबित किया है.

