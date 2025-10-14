गौतम गंभीर को अपने लिए क्यों चाहिए अलग कोच? ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले बताई वजह

वर्ल्ड क्रिकेट में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान होना सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक माना जाता है. मात्र 25 साल की उम्र में शुभमन गिल दो फॉर्मेट में कप्तानी संभाल रहे हैं और उन्हें भारत का अगला ऑल-फॉर्मेट कप्तान बनाने की तैयारी की जा रही है. इस साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में गिल ने अपने कप्तानी कौशल का परचम लहराया और अब उन्हें वनडे कप्तान के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके सामने चुनौती यह होगी कि वह स्टार खिलाड़ियों जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी के बाद टीम का नेतृत्व करें, जो छह महीने के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौट रहे हैं.

गौतम गंभीर ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिल की कप्तानी की जमकर तारीफ़ की. जब उनसे पूछा गया कि क्या गिल को मानसिक मजबूती के लिए कोई कोच चाहिए होगा, तो गंभीर ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'सबसे पहले तो मुझे चाहिए.'

क्या बोले कोच गौतम गंभीर

गंभीर ने कहा कि टीम की जीत के समय हर कोई सकारात्मक माहौल में होता है, लेकिन हार के समय कप्तान को ही खिलाड़ियों को मानसिक रूप से संभालना पड़ता है. उन्होंने गिल के नेतृत्व में भारत की पहली टेस्ट सीरीज़ जीत का जिक्र करते हुए बताया कि गिल ने इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की कठिन सीरीज़ में सफलता हासिल की और टीम को 2-2 ड्रॉ में बनाए रखा.

गंभीर ने टीम की सराहना भी की, जिन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के समय अच्छा अनुकूलन दिखाया. उन्होंने कहा कि कप्तान की सफलता सिर्फ रन बनाने से नहीं, बल्कि सही कार्य और निर्णय लेने से भी मापी जाती है. टीम का सकारात्मक प्रतिक्रिया देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. गिल और गंभीर बुधवार शाम दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत अन्य खिलाड़ी पहले ही सुबह प्रस्थान करेंगे.

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शेड्यूल

1. पहला वनडे: पर्थ – 19 अक्टूबर

2. दूसरा वनडे: एडिलेड – 23 अक्टूबर

3. तीसरा वनडे: मुंबई – 25 अक्टूबर

