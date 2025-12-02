सुप्रीम कोर्ट में हुई गौतम गंभीर की कोचिंग पर चर्चा? भारत की टेस्ट हार पर जज का रिएक्शन VIRAL

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की टेस्ट में घरेलू हार का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिला है. सुप्रीम कोर्ट के जज एमएम सुंदरेश ने एक सुनवाई के दौरान टीम इंडिया के हालिया टेस्ट क्रिकेट में गिरावट का अनौपचारिक रूप से ज़िक्र किया. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से बातचीत के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने यह संकेत दिया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देने से भारतीय टेस्ट टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई है.

और पढ़ें

जस्टिस सुंदरेश की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका ने दो टेस्ट की घरेलू सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया. यह 13 महीनों में दूसरी बार था जब भारत को किसी मेहमान टीम ने बुरी तरह हराया, और दोनों मौक़े गौतम गंभीर के मुख्य कोच रहते हुए आए, जिससे टीम के टेस्ट प्रदर्शन पर निगरानी और बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: 'मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा...', गंभीर से नजदीकी के सवाल पर क्या बोल गए हर्षित राणा

सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो

जज की यह टिप्पणी मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. 'जब आप T20 और ODI पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप टेस्ट मैच हारेंगे.' वायरल वीडियो में जज को यह कहते सुना जा सकता है, जिसमें उनकी अनौपचारिक बातचीत कैद हुई थी.

Advertisement

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि उन्होंने टेस्ट सीरीज हारने के बाद हाल ही में गौतम गंभीर से बात की थी. वह बोलते दिख रहे हैं कि 'लॉर्डशिप, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य कोच गौतम गंभीर मेरे मित्र और मुवक्किल दोनों हैं. और मैंने उन्हें फोन करके कहा कि अब पूरा देश कह रहा है कि अगर आप अपनी ही पिचों पर इस तरह हारेंगे, तो फिर आपको रुक जाना चाहिए.'

यह भी पढ़ें: रायपुर ODI से पहले व‍िराट कोहली ने की सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा से बात, गौतम गंभीर से बनाई दूरी, चर्चा में है ये VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. भारत ने रांची में एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर थोड़ी राहत पाई, और अब वे दूसरे वनडे के लिए रायपुर पहुंच गए हैं. इसके बाद टीम अंतिम वनडे के लिए विशाखापट्टनम (विज़ाग) जाएगी.

वनडे सीरीज खत्म होने के बाद भारत टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के हिस्से के रूप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा.

---- समाप्त ----