'मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा...', गंभीर से नजदीकी के सवाल पर क्या बोल गए हर्षित राणा

हर्षित राणा ने कहा कि वे आलोचनाओं और सोशल मीडिया के शोर पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इससे उनका खेल प्रभावित होगा. नई गेंद के साथ वे मोर्ने मोर्केल और अर्शदीप से सीख रहे हैं. राणा ने स्वीकार किया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहना उनके विकास के लिए बेहद फायदेमंद है.

हर्ष‍ित राणा सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोल‍िंग पर बड़ा बयान दिय है (Photo, Getty)

टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर द्वारा कथित तौर पर पसंद किए जाने को लेकर आलोचनाओं के निशाने पर आए तेज गेंदबाज हर्षित राणा का कहना है कि वे किसी भी बाहरी शोर पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऐसा करने से वे मैदान पर खुलकर क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. गंभीर के कार्यकाल के दौरान 23 वर्षीय इस तेज़ गेंदबाज ने पिछले साल की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के पर्थ टेस्ट से शुरुआत करते हुए सभी फॉर्मेट में भारत के लिए डेब्यू किया है.

हालांकि सभी फॉर्मेट में उन्होंने बहुत बड़े प्रभाव वाली प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन राणा को भारतीय मुख्य कोच से लगातार मजबूत समर्थन मिलता रहा है. रायपुर वनडे से पहले जब हर्षित राणा से पूछा गया कि वह  सोशल मीडिया पर आलोचना और फैंस की टिप्पणियों से कैसे निपटते हैं? तो राणा ने कहा, 'अगर मैं ये सारी बातें सुनना शुरू कर दूं, उन्हें दिमाग में रखकर मैदान पर उतरूं, तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा.'

यह भी पढ़ें: हर्षित राणा को इतने मौके क्यों दे रहे कोच गंभीर? संदीप शर्मा के इस वायरल VIDEO में है जवाब

उन्होंने कहा, 'मैं जितना हो सके इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करता हूं. मैं सिर्फ इस पर ध्यान देता हूं कि मुझे मैदान पर क्या करना है. बाहर क्या हो रहा है या कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, इसकी मुझे परवाह नहीं है.'

रांची में राणा ने झटके 3 विकेट

रांची में पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के चेज़ के दौरान अंतिम ओवरों में उनका नियंत्रण थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन राणा ने 3/65 झटके और शुरुआती दो महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत की जीत की नींव रखी.

यह भी पढ़ें: रायपुर ODI से पहले व‍िराट कोहली ने की सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा से बात, गौतम गंभीर से बनाई दूरी, चर्चा में है ये VIDEO

दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज ने कहा कि वे नई गेंद को लेकर भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल और अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'नई गेंद के साथ मैं मोर्ने (मोर्केल) के साथ काफी अभ्यास कर रहा हूं और मैं अर्शदीप से बहुत बात करता हूं. मुझे लगता है कि अर्शदीप के पास काफी अनुभव है और अभ्यास के दौरान वह मुझे लगातार मदद और मार्गदर्शन देते रहते हैं.'

