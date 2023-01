New Zealand Super Smash: बच्चे को गोद में लिए पिता ने पकड़ा कैच, फील्डर्स ने भी बजाई ताली, Video

दुनिया भर में इस समय टी20 का खुमार छाया हुआ है. न्यूजीलैंड में भी सुपर स्मैश टी20 प्रतियोगित का आयोजन हो रहा है. इसी कड़ी में सेंट्रल स्टैग्स और ऑकलैंड एसेस के बीच पुकेकुरा पार्क में हुए मुकाबले के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. उस मुकाबले को देखने आए एक शख्स ने बाउंड्री लाइन के बाहर बाएं हाथ से अद्भुत कैच लपका. कैच इसलिए शानदार था क्योंकि उस शख्स ने चार साल के अपने बेटे को अपने गोद में लिया हुआ था.

पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले रॉस टेलर ने यह शॉट मारा था. रॉस टेलर को भले ही इस शॉट के लिए छह रन मिले लेकिन क्रिकेट फैन्स का दिल उस पिता ने जीता. जब उन्होंने कैच पकड़ा तो बाउंड्री लाइन के पास खड़े फील्डर भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए. सोशल मीडिया पर इस 'डैडी कैच' का वीडियो वायरल हो रहा है.

