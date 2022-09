England Squad for T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, ये दो स्टार खिलाड़ी बाहर

England Squad for T20 World Cup: इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें तीन खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया है. मगर चौंकाने वाली बात यह है कि टीम में बल्लेबाज जेसन रॉय के साथ तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को जगह ही नहीं मिली.

बता दें कि इस साल टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर को होगा. यह टूर्नामेंट 29 दिन तक चलेगा, जिसका फाइनल यानी खिताबी मुकाबला 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा. फैन्स इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान से सीरीज

इंग्लैंड ने जिस टीम का ऐलान किया है, वह टी20 वर्ल्ड कप के साथ ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज भी खेलेगी. इसके अलावा इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 7 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इसके बाद इंग्लैंड टीम 9 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी.

जेसन रॉय को खराब फॉर्म के कारण बाहर किया

बता दें कि जेसन रॉय इन दिनों बेहद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. उन्होंने द हंड्रेड टूर्नामेंट में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. पिछला टी20 वर्ल्ड कप 2021 में यूएई में खेला गया था. इसके बाद से जेसन रॉय ने 11 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें सिर्फ 206 रन बनाए. जबकि जोफ्रा आर्चर काफी समय से चोट से जूझ रहे हैं. वह इंजरी के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं.

