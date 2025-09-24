England squad Ashes series 2025: इंग्लैंड ने एशेज दौरे के लिए अपनी 16 खिलाड़ियों की टीम घोषित कर दी है. इसके साथ ही न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टी20 टीमों का भी ऐलान हुआ है. एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में होगी, जिसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप का हिस्सा है.

टीम की कप्तानी बेन स्टोक्स करेंगे. वे कंधे की चोट से उबर रहे हैं, जिसकी वजह से वे भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट नहीं खेल पाए थे.इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि स्पिनर शोएब बशीर और तेज गेंदबाज मार्क वुड टीम में लौट आए हैं. बशीर को लॉर्ड्स टेस्ट में अंगुली की चोट लगी थी और वे भारत सीरीज बीच में ही छोड़कर बाहर हो गए थे.

तेज गेंदबाज मार्क वुड भी चोट से उबरकर इंग्लैंड की टेस्ट टीम में लौट आए हैं. वे बाएं घुटने की चोट के कारण टीम से बाहर थे. यह एशेज सीरीज इंग्लैंड का मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप राउंड का दूसरा असाइनमेंट है. इससे पहले इंग्लैंड ने इस गर्मियों में भारत के खिलाफ पांच टेस्ट की रोमांचक सीरीज खेली थी.

इंग्लैंड ने एशेज से पहले न्यूजीलैंड दौरे के लिए व्हाइट-बॉल टीमें भी घोषित की हैं. इस दौरे पर 18 अक्टूबर से 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे. दोनों फॉर्मेट में कप्तानी हैरी ब्रूक करेंगे.

Advertisement

Sixteen players 🧢

Three Lions 🦁

One goal 👊 pic.twitter.com/uKhXSjj9NL — England Cricket (@englandcricket) September 23, 2025

इंग्लैंड की एशेज सीरीज के ल‍िए ऑस्ट्रेलिया की 16 सदस्यीय टीम

बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्राउली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वुड

न्यूजीलैंड दौरा ODI टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सॉनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, जो रूट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड

न्यूजीलैंड दौरा T20I टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, सॉनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जॉर्डन कॉक्स, जैक क्राउली, सैम करन, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, ल्यूक वुड

इंग्लैंड का न्यूजीलैंड दौरा

पहला T20I: 18 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च

दूसरा T20I: 20 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च

तीसरा T20I: 23 अक्टूबर, ऑकलैंड

पहला ODI: 26 अक्टूबर, माउंट माउंगानुई

दूसरा ODI: 29 अक्टूबर, हैमिल्टन

तीसरा ODI: 1 नवम्बर, वेलिंग्टन

ऑस्ट्रेलिया दौरा (एशेज सीरीज 2025-26)

पहला टेस्ट: 21-25 नवम्बर, पर्थ

दूसरा टेस्ट:: 4-8 दिसम्बर, ब्रिस्बेन

तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसम्बर, एडिलेड

चौथा टेस्ट: 25-29 दिसम्बर, मेलबर्न

पांचवां टेस्ट: 3-7 जनवरी 2026, सिडनी





---- समाप्त ----