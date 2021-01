भारत दौरे से पहले अंग्रेज स्पिनरों का कहर, टीम इंडिया को दी बड़ी टेंशन

भारत दौरे से पहले इंग्लैंड के स्पिनर्स जैक लीच और डॉमनिक बेस लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. जैक लीच और डॉमनिक बेस ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 4-4 विकेट झटके और मेजबान टीम को दूसरी पारी में 126 रनों पर ऑलआउट कर दिया. इसी के साथ ही इंग्लैंड को जीत के लिए चौथी पारी में 164 रन बनाने होंगे.

देखें- आजतक LIVE TV

भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 5 फरवरी से होने जा रहा है, उससे पहले जैक लीच और डॉमनिक बेस की शानदार फॉर्म भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है. इंग्लैंड की पहली पारी 344 रन पर सिमट गई थी. इस तरह पहली पारी में 381 रन बनाने वाले श्रीलंका को 37 रनों की बढ़त मिली.

If you're just waking up, you have missed an incredible morning in Galle! 🔥



Scorecard: https://t.co/yBZbfH6KzD#SLvENG pic.twitter.com/xefd6SVGg5